向今想搭中捷者說抱歉 盧秀燕：營運最高原則安全順暢

台中捷運綠線昨發生到了終點高鐵台中站無法回頭的異常，因此暫停試營運。市長盧秀燕上午指出，寧願過度小心，也要把所有車輛進行安全檢查，因為「安全、順暢」是未來捷運未來正式營運最高的原則，而試營運就是為了要找出問題、發現問題。她也向原本想利用今天假日搭乘捷運的民眾表示抱歉。

盧秀燕為了今天要密集開會，且涉及相當多的決策和行政作業，表示不會參加今天的「秋鬥」。

她說，今天要「以市政為優先」坐鎮台中市，所以必須「請假」但她對反對箂豬進口的反對立場，相信大家都很清楚。但她擔任市長要以市政為優先、捷運通車優先，只好臨時調整行程。

盧秀燕說，這輛列車行駛時是正常的，但到了終點站後沒有辦法迴轉調頭行駛，而其他的列車有沒有這樣的問題呢？如果沒有辦法正常運作，會影響未來正常運作，所以經過緊急會議和討論之後，決定把試營運停下來，把所有的列車進行檢查，確保安全無虞、運作順暢，才會再恢復試營運。