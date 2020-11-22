萬一列車行進間連結器斷裂？ 中捷：啟動安全裝置煞車

台中捷運綠線昨天中午11時57分在高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，中捷宣布今天起停試營運。中捷還原發生始末，並強調18輛列車將全數檢修，確保安全才恢復試營運。萬一列車行進間發生連結器斷裂？中捷表示，無人駕駛會亮安全警示，列車剎住待檢。

中捷暫停試營運，中捷公司董事長林志盈還原昨天狀況，他說，中捷列車3333與3334號兩車廂昨天11時57分駛入烏日站，乘客下車後，列車駛入尾軌區準備調頭北上，但列突然煞車，中控中心企圖居動無效，站務人員開推車要把列車推到尾軌後方，但發現完全不動，才動用20名人員推車到尾軌後方待檢待修，檢查後才發現車廂之間的連結器斷裂。

不少人慶幸，昨天的列車是在終點站尾軌區，乘客已下車。有媒體質疑萬一列車行進間，車廂連結器斷裂，會發生什麼狀況？中捷表示，中捷所有列車都採無人駕駛，安全警示系統嚴密，如發生在軌道間，一發現問題列車會煞車，中捷會派員引導乘客到安全區，並安排接駁。

這個車廂連結器是美國廠商供應，一向與川崎合作，承包中捷工程的北捷局機電處、川崎重工昨漏夜與美方工程人員討論，因製造車廂的日本川崎重工表示，第一次碰到這種狀況。川崎另承製高鐵、北捷淡水線等車廂，均沒碰過這種情況，也沒預想過會發生此事。