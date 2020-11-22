中捷停駛留台中 盧秀燕北上秋鬥緊急喊卡

原本要與台中藍軍一起北上參加今天下午「秋鬥遊行」的台中市長盧秀燕，因台中捷運綠線出現尾軌異常，她上午表示今天必須與中捷、北捷、車輛廠商密集開會，決定留在台中處置改善並決策，她說，「市長必須以拚市政為主。」

秋鬥遊行的主題為「反萊豬、反雙標、反黨國」，盧秀燕表示她反對萊豬進口的態度很明確，未來也會貫徹在市政上，捍衛台中市民的健康。

盧秀燕今天在台中龍井出席國小校慶活動時，針對媒體關心中捷暫停服務、反萊豬大遊行等議題，接受媒體聯訪，她表示目前中捷已經有將列車異常情況對外說明，但車輛檢測情況如何，後續暫停服務會持續多久，都需要開會討論做出決策。