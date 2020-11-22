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「百年姻親古道」藏南投山林 見證早年婚嫁辛酸

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓南港、魚池五城兩地的已出嫁婦女須走古道山徑翻山越嶺回娘家。圖／潘樵提供
南投縣國姓南港、魚池五城兩地的已出嫁婦女須走古道山徑翻山越嶺回娘家。圖／潘樵提供

南投縣國姓鄉南港村和魚池鄉五城村之間，有條先民開墾山林形成的步道，而有早年兩村互有嫁娶，被稱為「姻親古道」，唯隨歲月流逝、交通發達，古道漸荒廢隱沒，文史工作者尋訪踏勘，紀錄見證百年「姻親古道」歷史，甚至發展遊程。

國姓鄉是南投縣內唯一客家山鄉，因位居淺山地帶，鄉境溪谷縱橫，過去交通工具不發達，居民對外往返僅能仰賴開闢山徑，當地南港村與魚池鄉五城村交界的「姻親古道」就是如此，但喜氣的步道名稱後卻藏著早期婚嫁的辛酸。

大埔里地區文史工作者潘樵指出，尋訪當地耆老得知，該古道在清朝時已存在，起初是連接南港村和五城村的狹窄山徑，後因兩地互有嫁娶，已出嫁婦女須走步道翻山越嶺回娘家，隨婚嫁漸增，往返人潮也增加，「姻親古道」之名不脛而走。

而該「姻親古道」凸顯兩地村民因為婚姻結親的過往，極富歷史意義，但在縣道147線公路開通，且有公車接駁後，古道隨之荒廢隱沒，潘為此想踏勘紀錄為其文史留存，但因從未造訪過而陷入困境，經多方打探才找到當地人帶路。

潘樵說，幾經聯繫瞭解得知，國姓國小退休教師徐大鈞對古道相當熟悉，且古道起點就在其老家旁，徐的母親和嬸嬸更是從五城嫁至南港的婦女，成為姻親古道最有力的見證者，他就在徐的帶領下重新踏勘古道，也意外發現其他先民遺跡。

其中，原有古道山徑因罕有人行走幾近隱沒，且途中叉路極多，若無熟悉路況的人領路恐迷途，但途中生態豐富，還留有木馬道、樟腦寮、造林界碑等先民遺跡，另山頂有濕地成潭，且開墾種旱稻等簡陋溝渠，經踏勘拍攝來紀錄留存史蹟。

南投縣文化局則表示，今年度已透過辦理「南投縣古道歷史循跡」調查計畫，針對縣內具客家淵源及脈絡古道進行盤點，盼藉此發掘縣內特有客庄生活路線，傳承客家文化與故事，未來可望發展出客庄旅遊軸帶，規劃成遊憩探祕行程。

南投縣「姻親古道」年久失修，部分路段崩塌，改以竹子搭設的橋樑。圖／潘樵提供
南投縣「姻親古道」年久失修，部分路段崩塌，改以竹子搭設的橋樑。圖／潘樵提供
南投縣國姓國小退休教師徐大鈞帶隊探勘姻親古道，部分路段已崩塌。圖／潘樵提供
南投縣國姓國小退休教師徐大鈞帶隊探勘姻親古道，部分路段已崩塌。圖／潘樵提供
南投縣國姓南港、魚池五城兩地的已出嫁婦女須走古道山徑翻山越嶺回娘家。圖／潘樵提供
南投縣國姓南港、魚池五城兩地的已出嫁婦女須走古道山徑翻山越嶺回娘家。圖／潘樵提供
南投縣「姻親古道」因罕有人行走幾近隱沒，但沿途生態豐富優美。圖／潘樵提供
南投縣「姻親古道」因罕有人行走幾近隱沒，但沿途生態豐富優美。圖／潘樵提供

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