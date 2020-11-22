中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

台中捷運公司昨（21）日中午在高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，台中捷運公司、北捷局及日本電聯車原廠川崎重工今召開記者會說明，昨晚再次全面檢查，確認目前只有這個車廂發生「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，川崎指出這個車廂是日本原裝進口，但連結器是從美國生產的零件「以前從來沒有發生過這種狀況」。

台中捷運6天試營運，搭乘人次超過48萬。交通局長葉昭甫指出，至於何時恢復試營運，須等所有系統確認安全，才會公告，12月19日正式營運目前不變。他強調面對民眾期待壓力很大，「不確認安全之前不會搶通車！」

林志盈指出，外界擔心如果是在列車行駛中連結器斷裂，是否會發生重大事故。他表示，中捷採取完全自動化無人駕駛，如果安全有問題列車會自動停駛，所幸昨天是發生在終點站的尾軌，動用20人推車即時處理。

台中捷運18列車廂，有9節是日本原裝全車廂進口，9節是在台灣組裝，昨天出狀況的車廂是日本全車進口， 連結器是美國生產，川崎重工指出，連結器是連結車廂與車廂之間的重要零件，一般不會拆解，以前沒碰到過連結器軸心斷裂，也沒發生這個問題，目前正在全面檢查列車、研議加速如何處理。

中捷董事長林志盈說，大眾關切何時恢復試營運？北捷與川崎重工謹慎嚴肅看待，昨晚也與美國廠商討論，「每一輛都要檢查」「每一輛要安全」中捷的態度是透明公開，一定會把各種進度向外界報告。

林志盈說台灣高鐵、北捷的車廂者是川崎重工承製，茲事體大，沒有確認18列車廂安全之前，不會恢復試營運。