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中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運因應首起旅客受傷事件，高鐵台中站、北屯總站等二個大站，靠站時間延長至60秒，圖為高鐵站很多旅客搭乘。記者趙容萱／攝影
台中捷運因應首起旅客受傷事件，高鐵台中站、北屯總站等二個大站，靠站時間延長至60秒，圖為高鐵站很多旅客搭乘。記者趙容萱／攝影

台中捷運綠線從本月16日起試營運，今天喊停，台中捷運公司決定自明日起暫停試營運。細數這6天大小事件不斷，首日發生網友透過社群散播翻車等假消息，隔天在一名89歲老翁在高鐵台中站下車時左臂撞上月台閘門挫擦傷送醫救治，最後還是搭捷運回家，昨天好市多北台中店開幕，北屯總站旅客爆增一倍，今天高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，試營運喊停。

台中捷運綠線16日起試營運，吸引民眾搶搭，17日一名89歲老翁在高鐵站下車時，因車上人潮多，這名旅客先坐在座椅上等候其他人下車，隨後再起身走向車門，當時車門已準備關閉，他側身右手先撞上車門，隨後左手臂、手肘撞擊月台閘門挫擦傷送醫救治。

台中捷運公司說，老翁經協助送醫，由中捷負擔醫藥費，後續並持續關心旅客復原情形，捷運綠線是全自動無人駕駛系統，開門、關門時間精準，也有防夾裝置，捷運高鐵台中站、北屯總站等二個大站，靠站時間延長至60秒，讓旅客上下車時間更充分。

台中捷運公司統計，好市多北台中店昨天開幕，因緊鄰捷運北屯總站，旅客爆增，光昨天到下午一時，人數為4219人，較前天的2203人，多出2016人，也就是增加近一倍。

今天中午在高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，晚上8時結束營運後，台中捷運公司、北捷局及電聯車原廠再次進行檢查，工程單位認為故障狀況特殊，中捷公司以旅客安全為最大考量，決定自明日起暫停試營運，待廠商提出其他所有列車檢驗報告，確保無再發生之虞，再恢復試營運。

台中捷運因應首起旅客受傷事件，高鐵台中站、北屯總站等二個大站，靠站時間延長至60秒，圖為今天高鐵站很多旅客搭乘。記者趙容萱／攝影
台中捷運因應首起旅客受傷事件，高鐵台中站、北屯總站等二個大站，靠站時間延長至60秒，圖為今天高鐵站很多旅客搭乘。記者趙容萱／攝影

台中捷運 高鐵

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