中捷列車間連接器軸心斷裂 22日起停止試營運

台中捷運綠線今天中午在高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，晚上8時結束營運後，台中捷運公司、北捷局、電聯車原廠再次進行檢查，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心斷裂」，以旅客安全為最大考量，決定自明日起暫停試營運，待廠商提出其他所有列車檢驗報告，確保無再發生之虞，再恢復試營運。

台中市交通局長葉昭甫，中捷一共有18輛列車，中捷公司今天在8點結束營運後，徹底檢查找出電聯車故障真正原因，9點檢修完畢後列為「重大故障」，且川崎重工駐台的工程師表示，這是首次遇到「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心斷裂」異常狀況，為確保行車運轉安全無虞，北捷局要求廠商即日起對18輛列車的這項零組件，進行專業的非破壞檢測。

中捷公司指出，廠商今天晚上將針對故障零件詳細檢查並分析後，明天上午9點將提出報告，並說明全面檢查所需花費時間，對廠商負責任的態度，予以尊重與配合，檢測期間將停止試營運，雖然會犧牲民眾乘車權益，但以安全最大的考量，該暫停就暫停。

交通局長葉昭甫說，因「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心斷裂」，川崎重工除了日籍工程師，也會邀美國駐台技師全面檢修，18輛要檢修多久？有沒有類似狀況，都要謹慎處理，目前試營運階段，徹底檢修有必要，若營運後發生這麼嚴重的狀況，非同小可。

據了解，中捷18輛列車，有一半從日本原裝進口，有一半車輛在台灣組裝，今天發生「重大故障」的列車究竟是台灣組裝？或日本原裝，中捷公司無法確認。