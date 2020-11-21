老樹疑妨礙地理被砍被灌鹽水 農業處：將協助民眾保護

彰化縣溪湖鎮番婆里一棵蔡姓家族的百年榕樹遭斫傷，枝葉開始枯黃，大房子孫報警緝凶但無所獲，今天下午到田尾鄉找園藝高手救治，並希望為老樹申請保護資格。縣政府農業處表示，農業處收到申請案，將會同農業專業和樹醫生前往勘察，必要時列入名冊保護。

住在百年榕樹附近的一位九旬阿婆表示，她聽叔父說，幼年已有大榕樹，推算樹齡迄今應滿百年；大概3天前被不明人士持利器砍傷靠近根部的樹幹，榕樹生命力很強，應不至於枯死。

報警的蔡姓屋主說，她家這一代有四房，她是大房子孫，50年前舉家搬到台北市打拚，近年退休返回溪湖祖厝的頻率越來越高，整理祖厝的雞舍、豬舍，種植花木也照顧榕樹爺爺，先前鄰居抗議榕樹落葉飄過去，也抗議榕樹擋風，大房子孫都雇工修剪，以免老榕擾鄰，沒想到仍遭毒手。

蔡姓屋主多方打聽，有人指稱看見一名男子持電鋸斫傷老樹，也有人指稱老樹被澆灌鹽水將慢慢枯死，枯死後移除才不會妨礙地理，造成老樹茂盛「獨旺大房」。蔡姓屋主氣憤不已，認為為了無稽之談害死老榕，實在太不環保，因此找園藝高手搶救老樹。