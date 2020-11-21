蕎麥花開如初雪　二林蕎麥文化季今食光饗宴浪漫爆表　

2020二林蕎麥文化季食光饗宴今天下午開席，彰化縣二林鎮香田國小旁邊田地擺放餐桌和野餐地墊開放民眾參加，鎮公所、鄉農會和和壽米屋公司邀請網路人氣煮婦「極光」示範蕎麥料理，民眾當場購買蕎麥與越光米，今晚現學現賣，請家人品嘗蕎麥飯糰和蕎麥蛋捲。

二林鎮蕎麥花開，白花綠葉，遠像如茫茫初雪，今天食光饗宴就在蕎麥田邊，主辦單位準備西式午茶餐點和蕎麥飯糰、蛋捲，報名野餐的香田國小親子和民眾隔著地墊席地而坐，吃著蕎麥麵佐芝麻醬、蕎麥小饅頭及蕎麥薏仁甜湯等食物，度過深秋浪漫午後時光。

副縣長洪榮章致詞表示，縣府目前正積極以「彰化優鮮」品牌打團體戰，只要符合三章一Q檢驗標準，就可掛上「彰化優先」品牌，並可以在網路、電商等各大通路行銷，不僅增加在地農民收入，要把「彰化優鮮」的農特產品行銷到台灣各地，進軍世界。

二林鎮長蔡詩傑指出，二林鎮是台灣蕎麥生產重鎮，鎮公所積極推廣，希望大家不只愛吃蕎麥，也能看到蕎麥文化的魅力，目前疫情難以出國，鎮公所今年變換推廣活動形式，結合眾多單位協辦，設計別出心裁的2020二林蕎麥文化季系列活動，替代往年感恩季焢窯，希望藉由這一系列活動也能推動旅遊，吸引大家來二林體會台灣的美，以及二林最好的味道-人情味。

二林鎮蕎麥種植面積60多公頃，蕎麥產銷班第四班班長洪秀霞說，2006年大家試種蕎麥，起初10多公頃，鎮農會鼓勵並建立產銷管道，種植面積現有60多公頃，蕎麥每年11月開花，翌年正月採收，每公斤有50元左右的行情，是農民收入穩定的二期雜糧作物。