台中男打流感疫苗罹罕見疾病 1個月治療狀況漸改善

台中市豐原區51歲林姓男子，上月10日在診所接種流感疫苗，10天後陸續出現手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸急促困難現象，送醫後診斷罹患急性多發性神經炎，或又稱為格林-巴利症候群的罕見疾病，經1個月治療，目前狀況已有改善，仍在醫院治療。立委邱泰源與多名醫師今天下午到豐原醫院探視，表示有企業願意承擔所有的醫藥費，請家屬放心。

豐原醫院神經內科醫師廖益聖表示，林男目前意識清楚，可以點頭、搖頭跟眨眼睛，肢體動作軀幹跟大腿肌肉會收縮，但仍要依賴呼吸器，目前正在訓練自主呼吸，希望2周後可以拔掉呼吸器。

立委邱泰源今日與多名醫師到豐原醫院探視，邱泰源說，有企業家友人得知林男家境不佳，表示願意資助高額的自費醫藥費用。林男妻女感謝邱泰源、醫界及企業人士伸出援手，贊助丈夫的醫藥費。