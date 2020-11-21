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中捷試營運首的假日運量破9萬 小綠綠福利社可買紀念品
台中捷運綠線自11月16日開始試營運，今天是試營運後的第一個假日，交通局在捷運松竹站加開新社花海及花毯節假日免費接駁車，各站一早即湧入旅客。
台中捷運公司表示，截至下午2時為止，運量較昨日同時間增加1萬4355人次，顯示未受稍早列車異常事故影響，以此增加趨勢推估，今日總運量可望破9萬人次，再創單日新高。
好市多北台中店昨天開幕，賣場緊鄰捷運綠線北屯總站，許多民眾搭捷運去逛賣場。根據統計，昨日捷運綠線運量達8萬378人次，超越試營運首日的7萬5435人次，創下試營運以來單日新高紀錄，試營運前5日累計運量達35萬8452人次。
北屯總站運量昨日運量也達到9546人次，較前日5769人次增加65.4％，成為昨日運量第二高的車站，僅次高鐵台中站。
今天是捷運綠線試營運後的第一個周六，各站上午即湧入旅客，因應假日人潮較多，各站皆延長列車停靠時間，並視乘車狀況機動調整。
目前運量前三大車站高鐵台中站、北屯總站、市政府站以外，捷運松竹站新社花海及花毯節假日免費接駁車今日起上路，松竹站一早也湧現轉乘接駁車旅客。
中捷粉絲引頸企盼的綠線周邊商品今日起在高鐵台中站開賣，試營運期間，每周六、日上午11時到下午4時民眾可以前往高鐵台中站出入口意象區的「小綠綠福利社」選購，小綠綠迴力車、中捷晴天傘、「鐵道守護者」造型鑰匙圈等熱門商品同步銷售，開賣首日搶購民眾大排長龍，欲收藏的粉絲動作要快。
中捷今天中午發生列車異常，暫停行駛1個多小時，截至下午2時為止，運量為4萬7094人次，昨日同時間運量3萬2739人次，增加1萬4355人次，顯示運量未受今日列車異常事故影響。
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