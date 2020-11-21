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草屯鎮垃圾場大火 蔡培慧：中央地方合作清除垃圾
草屯鎮垃圾掩埋場火警，持續悶燒冒出濃煙和惡臭。行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天到場會勘，水利署晚間支援2輛挖土機具及1輛灑水車，並聯絡民間業者以泡沫降溫，先阻止垃圾悶燒，並尋求尚有焚化量能的縣市合作，盡快移除南投縣堆積的垃圾。
蔡培慧說，草屯鎮垃圾掩埋場昨天凌晨大火，她第一時間聯繫環保署協派員現場監控，同時連繫台中市、彰化縣環保局協助垃圾清運，發揮跨縣市互助精神。看到現場的南投縣環保局、消防局、草屯清潔隊全力處理，她相當感謝
。
由於垃圾場持續冒出濃煙和惡臭，草屯鎮甚至南投市居民都表示聞到臭味，擔心空氣品質惡化，環保署在草屯國小設「行動空氣品質監控站」讓民眾隨時上網了解即時數據，監測的空氣品質為普通，並未進一步惡化。
這次火警讓南投縣民擔心全縣10萬公噸垃圾，何時才能移除完畢？環保署環境督察總隊長李健育與草屯鎮長簡景賢商議，李總健育承諾將加派人力協助公所提報移除計畫，讓經費盡快到位。
蔡培慧說，現在當務之急，是徹底滅絕垃圾悶燒，其次是加速協調垃圾去化，她將聯絡相關單位，安排拜訪尚有焚化量能的縣市尋求合作，希望中央與地方齊心協力，才能加速解決南投垃圾堆積問題。
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