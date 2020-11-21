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南投竹山鎮漆彈賽緊張刺激 親子組隊參加培養團隊精神
漆彈不是年輕人專利，南投縣竹山鎮公所今天舉辦鎮長盃漆彈賽，吸引近500名選手組隊參加，還有家長帶著孩子參賽，在射擊對戰中考驗團隊默契和個人反應，大人小孩都直說刺激，還能建立自信培養親子關係，是相當有趣的運動。
竹山鎮公所民政課長林英傑說，為了鼓勵全民運動，竹山鎮6年前規畫漆彈、籃球、羽球鎮長盃競賽，漆彈因為接觸的人不多，第一年只有幾十人參賽，但緊張刺激的過程，逐漸受學生歡迎，參賽人數逐年增加，今年更將近500人參賽，成為熱門運動。
今天參賽的選手中，很多人是首度接觸漆彈，林姓高中學生說，以前看電視介紹漆彈運動，認為只是射擊遊戲和打電動玩具差不多，但實際上場後，除了個人的反應速度要快，也考驗團隊默契和戰術運用，才能獲勝，雖然被漆彈集中挺痛，但相當刺激，很適合培養隊員之間的默契。
除了年輕學生也有家長帶著孩子參賽，全身穿上護具確保安全，讓小朋友也玩得興高采烈，陳姓家長說，希望能訓練孩子的反應能力，同時藉由對戰讓孩子養成團隊合作及自我訓練和要求。
南投縣漆彈委員會總幹事余偉智說，今年比賽不受疫情影響人數與去年差不多，選手遍及北、中、南、東，越來越多人喜愛漆彈運動，漆彈訓練選手的敏捷動作、以及專注力，比賽時間不長，如何在短時間內鎖定目標、一邊還要確保自己不被打中，是一個很有趣而且會建立自己自信度的比賽。
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