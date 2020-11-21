高山隱藏版景點！台中武陵農場芳香萬壽菊正盛開

台中武陵農場的入口花園，目前整片金黃色的芳香萬壽菊盛開，獨特百香果香及清新香草味迎面撲鼻，吸引不少遊客穿梭花叢拍照取景，直呼「好美的芳香萬壽菊！」

武陵農場指出，芳香萬壽菊是多年生菊科植物，喜歡全日照的環境，全株散發著特殊果香。而且在短日照的秋、冬季會開滿成片的璀璨銘黃色花朵，花型就像單瓣菊花一般，適合庭園香草花卉植物，且植株本身的氣味可以驅蟲，降低庭園中蚊蟲的密度。