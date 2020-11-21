高山隱藏版景點！台中武陵農場芳香萬壽菊正盛開
台中武陵農場的入口花園，目前整片金黃色的芳香萬壽菊盛開，獨特百香果香及清新香草味迎面撲鼻，吸引不少遊客穿梭花叢拍照取景，直呼「好美的芳香萬壽菊！」
武陵農場指出，芳香萬壽菊是多年生菊科植物，喜歡全日照的環境，全株散發著特殊果香。而且在短日照的秋、冬季會開滿成片的璀璨銘黃色花朵，花型就像單瓣菊花一般，適合庭園香草花卉植物，且植株本身的氣味可以驅蟲，降低庭園中蚊蟲的密度。
武陵農場表示，芳香萬壽菊栽植於農場各處，尤其以入口花園及露營區花海區旁最為亮眼，受惠於農場秋季早晚高達10多度的日夜溫差，以及充沛的陽光優質天然環境影響，讓芳香萬壽菊綿延整片花牆，可高大約150公分，花色飽滿亮麗吸睛，整片整排綿延且量大的芳香萬壽菊，取景更是亮眼，是武陵農場秋冬季節專屬限時、限地的特殊景色，也是網美打卡不可錯過的隱藏版私房景點。
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