泰式餐飲老總曾家貧被扶助 感恩招待3縣市百名家扶兒

阿杜皇家泰式料理總經理施雅萍年幼時，曾受彰化家扶中心扶助到高中畢業，事業有成的她從未淡忘這份恩情，今天先招待彰化家扶中心兒童用餐，北台中家扶、南高雄家扶的受扶助兒少也將在半個月內到阿杜吃飯；彰化家扶中心王震光說，施雅萍受人點滴報以泉湧，為台灣社會注入暖流。

彰化家扶今天拿出34年前施雅萍寫給認養人高鳳文夫婦的感謝信，施雅萍念出信文，並回憶當年感謝彰化家扶安排她一家四個孩子被認養，更感謝當年認養她的高鳳文夫婦，讓她可以健康活潑的長大、上學。

她說，感謝彰化家扶40年前在她家最困難的時候施以援，幫助度過難關，新冠肺炎疫情弱勢家庭的生活一定加倍辛苦，阿杜皇家泰式料理餐廳本於「取之社會，回饋社會」關懷弱勢兒童，也希望藉此拋磚引玉，請更多餐飲業和企業與廠商在歲末年終之際，讓全國各縣市近五萬名家扶兒感受社會溫暖。

今天彰化家扶中心52名兒少到阿杜皇家泰式料理員林旗艦店用餐，彰化家扶員林區扶幼委員會主委賴秋和彰化家扶主任王震光全程陪伴。彰化家扶受扶助兒童看見一道道美味泰式菜餚上桌，都睜亮眼睛；「小惠」和妹妹說，平常聽同學說的泰式料理都在眼前，涼拌青木瓜開胃菜、打拋碎豬肉、蝦醬高麗菜、月亮蝦餅、泰式椒麻雞到泰式奶茶，每一道都好好吃，小惠說，長大後想當廚師，泰式料理是她第一個想要學會的料理，學成之後就像施總經理，分享家人及曾幫助過她的叔叔阿姨。