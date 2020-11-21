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彰化百寶村暫停營業 將重新改造以新面貌呈現

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，圖為公所前老舊房舍彩繪示意圖。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，圖為公所前老舊房舍彩繪示意圖。圖／彰化縣政府提供

位在彰化縣埤頭鄉的「彰化百寶村」，因營運契約到期，自11月19日起暫停營業；為避免荒廢，彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，縣府歡迎有興趣的業者進駐營運，發揮創意，讓彰化百寶村以全新的面貌呈現，吸引更多遊客。

彰化縣政府經綠處表示，成立於2014年的「彰化百寶村」，是一座82年老穀倉改建、匯集彰化各地方特色伴手禮的特色物產館，成立6年多以來，ㄧ直扮演南彰化產業發表、交流、體驗的場域，更是推動彰南地方產業與遊程的據點，今年11月則因原營運管理團隊埤頭農會合約到期，暫停營業。

縣府即利用百寶村換裝機會，重新招標邀請專業團隊進駐，擴大周邊整體遊逛動線，豐富整體的旅遊內涵。目前正進行內部營運空間規畫，計畫導入更多互動式的體驗模式，讓遊客能更舒適的在彰化百寶村消費購物與休憩遊逛，成為在地居民生活消費據點以及外地遊客的觀光旅遊亮點。

彰化百寶村創新場域除了將彰化百寶村重新換裝外，沿路從中華電信、百寶村、農會、公所到郵局，更規畫帶狀的休憩廊道、遊客互動設施、主題形象裝置藝術，並利用農會空間建置青年創業育成基地、食農食材中心，公所前廣場及對面市場用地也進一步整理美化，引進兒童遊憩設施，使之成兼具停車、休憩、活動市集等多功能空間。

目前進行中的街區彩繪也讓老舊房舍煥然一新，完善的街區人行動線，也將持續導入在地產業與彰化百寶村的連結，透過周邊場域的農創市集，增加民眾前往百寶村消費旅遊的意願，成為南彰化產業與觀光旅遊的亮點。

彰化百寶村整修將在明年1月完工，縣府將辦理營運團隊的招商，朝向結合特色餐飲及彰化特產名品通路的複合式商業發展，不論通路商、咖啡廳、餐飲業、連鎖商店業的經營、管理者，或是有想法的創業團隊，都歡迎進駐營運。

彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，圖為農會前人行空間模擬示意圖。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，圖為農會前人行空間模擬示意圖。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，圖為中華電信前廣場模擬示意圖。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，圖為中華電信前廣場模擬示意圖。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，郵局前廣場模擬示意圖。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府爭取百寶村周邊創新場域營造計畫，將投入3500萬元，從街區美學開始，將進行內、外部整修，預定明年1月完工招商，郵局前廣場模擬示意圖。圖／彰化縣政府提供

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