中捷第2次出狀況 尾軌異常停駛檢修1個多小時恢復行駛

台中捷運綠線試營運中，今天中午12點12分在高鐵台中站尾軌因列車異常，進行局部斷電維修，啟動北屯總站至大慶站局部營運；台中捷運公司表示，列車異常在13點27分檢修完成，現已恢復全線運轉。

中午有網友在臉書社團貼出中捷「運轉公告」，台中捷運綠線發生「運轉設備異常」情況，暫停營運有高鐵台中站、烏日站、九德站、九張犁站，乘客只能先搭車至大慶站。

台中捷運公司表示，綠線稍早在高鐵台中站尾軌因列車異常，必須局部斷電，由維修人員下軌道至故障車輛維修，故暫時維持局部營運，並啟動營運中斷接駁服務，13時27分已完成檢修，並恢復全線運轉。

中捷公司指出，因列車當時行駛在尾軌，就是高鐵台中站軌道最末端，旅客下車後，列車要行駛到「尾軌」再折返發車，在行駛至尾軌時，系統偵測到有異常狀況，主動斷電，當時車廂上沒有旅客，這起異常事故未造成人員受傷。