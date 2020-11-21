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中捷第2次出狀況 尾軌異常停駛檢修1個多小時恢復行駛

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線試營運中，今天中午12點12分在高鐵台中站尾軌因列車異常，進行局部斷電維修，一度造成高鐵台中站旅客大排長龍。圖／中捷公司提供
台中捷運綠線試營運中，今天中午12點12分在高鐵台中站尾軌因列車異常，進行局部斷電維修，一度造成高鐵台中站旅客大排長龍。圖／中捷公司提供

台中捷運綠線試營運中，今天中午12點12分在高鐵台中站尾軌因列車異常，進行局部斷電維修，啟動北屯總站至大慶站局部營運；台中捷運公司表示，列車異常在13點27分檢修完成，現已恢復全線運轉。

中午有網友在臉書社團貼出中捷「運轉公告」，台中捷運綠線發生「運轉設備異常」情況，暫停營運有高鐵台中站、烏日站、九德站、九張犁站，乘客只能先搭車至大慶站。

台中捷運公司表示，綠線稍早在高鐵台中站尾軌因列車異常，必須局部斷電，由維修人員下軌道至故障車輛維修，故暫時維持局部營運，並啟動營運中斷接駁服務，13時27分已完成檢修，並恢復全線運轉。

中捷公司指出，因列車當時行駛在尾軌，就是高鐵台中站軌道最末端，旅客下車後，列車要行駛到「尾軌」再折返發車，在行駛至尾軌時，系統偵測到有異常狀況，主動斷電，當時車廂上沒有旅客，這起異常事故未造成人員受傷。

中捷公司在大慶至高鐵台中站停止運轉期間，派大客車前往車站載運旅客。有網友說，北捷到今天也偶爾會有狀況，重點是應變措施與狀況排除速度與品質，試營運期間出個考題也好啊！有不少人也即時分享「已恢復正常行駛」。

中午有網友在臉書社團貼出中捷「運轉公告」，台中捷運綠線發生「運轉設備異常」情況，大慶站至高鐵台中站營運中斷。圖／網友提供
中午有網友在臉書社團貼出中捷「運轉公告」，台中捷運綠線發生「運轉設備異常」情況，大慶站至高鐵台中站營運中斷。圖／網友提供
中捷公司在大慶至高鐵台中站停止運轉期間，派大客車前往車站載運旅客，檢修完畢後，網友也即時分享「已恢復正常行駛」。圖／網友提供
中捷公司在大慶至高鐵台中站停止運轉期間，派大客車前往車站載運旅客，檢修完畢後，網友也即時分享「已恢復正常行駛」。圖／網友提供

台中捷運 高鐵

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