彰化縣田尾嗨客任務拔蘿蔔 預告15天後來領蘿蔔乾

五、六年級生的童年有一課課文和童謠「拔蘿蔔」，合力拔蘿蔔的場景今天再現彰化縣田尾鄉海豐村，200多名親子走進田間搶拔蘿蔔，小朋友像飛出籠子的鳥兒，從一畦跳到那畦盡情拔蘿蔔，家長除了維持放蘿蔔的秩序也忙著拍照。

田尾鄉公所首次舉辦田尾嗨客任務2020老菜脯乾節，今天是前奏，邀請鄉立幼兒園親子120人，和陸豐國小學童、社區民眾來拔蘿蔔，鄉農會及立法委員謝衣鳳的服務團隊也共襄盛舉。鄉長林守政表示，早年台灣農村家家戶戶會製作蘿蔔乾等食物，工商社會之後，做蘿蔔乾變成特定農產業，農村長大的孩子不見得會做，他和鄉公所團隊結合田尾鄉客家族裔的飲食文化特色，策畫和舉辦製作白蘿蔔食物的相關活動，永續傳承客家文化和傳統好滋味。

田尾鄉海豐村是來台墾殖的客家族裔，以家鄉「海豐」為新村落命名，表達不忘本。鄉公所概估海豐村人口的三分之一是客家後裔，今天在海豐村舉辦拔蘿蔔活動。鄉公所和海豐社區保留約0.5分蘿蔔田供親子、學童和社區民眾拔蘿蔔，人多好辦事，不到15分鐘，白蘿蔔被拔光裝籃抬上田埂。參加者到田裡臨時帳蓬區把「蘿蔔籠子（蘿蔔切塊並醃漬）」裝瓶，帶回家配粥飯。

縣政府客家文化薪傳師彭淑玲說，彰化縣客家族裔很多但福佬化，田尾鄉公所規畫田尾嗨客任務2020老菜脯乾節的休閒農業旅遊套裝行程，推廣客家文化和提高認同，今天的蘿蔔交給海豐社區媽媽曝曬和醃製，預定12月6日老菜脯乾節正式開幕時，讓今天參加活動的民眾領回；縣政府將協助規畫未來製作蘿蔔錢、福菜等客家食物。