中市大雅農會歡慶100周年 贈救護車回饋地方

台中市大雅區農會創立100周年，今日在大雅區雅潭夜市廣場舉辦慶祝活動，除了邀請表演團體，也規畫各區農會農特產品展售區、青農農夫市集等，台中市長盧秀燕出席與民眾同樂。盧秀燕表示，感謝大雅區農會積極輔導農民行銷農特產品、落實照顧農民的責任，祝福農會百歲生日快樂。

盧秀燕表示，大雅區農會是農金獎常勝軍，連續2年蟬聯「營運卓越獎」特優獎，不僅營運成績良好，更不遺餘力輔導農友行銷、生產優質農產品。

農業局指出，這次慶祝活動「雅農薪傳、百年永續」，安排著名文藝團體及學校，以100周年祝壽為主題設計節目表演，包括祝壽開場鼓、福祿壽三仙祝壽表演、獻壽桃、祝壽舞、爵士樂團表演等節目，現場也規劃農業推廣教育成果展區、各區農會農特產品展售區、青農農夫市集在地農特產品展售區等，民眾不僅可以了解大雅區農會對於農業推廣的貢獻，還可以買到各區農特產品，刺激農產品銷售。