惜物又環保！塑膠業龍頭台塑帶頭回收二手玩具

台塑企業今(21)日上午在台化廠Formosa玩具基地舉辦「彰化玩起來 二手玩具WOW市集」，很多親子帶著不再玩的玩具前往交換，現場彷彿置身玩具派對，應邀出席的彰化縣長王惠美非常認同台塑企業二手玩具回收再利用，也呼籲民眾一起加入二手玩具循環再利用的行列，除了有助環保又可以教導孩子珍惜物質，對培養品格有正面助益。

活動內容包括4大闖關遊戲、二手玩具交換、聖誕花圈DIY 及趣味桌遊等小遊戲，湧來數百親子帶著玩具前來交換，桌子擺滿各種公仔、玩具車等玩具，當場互相交換，交易熱絡，彷彿玩具市場，還有專人指導講解塑膠的種類以及應該要怎麼回收，熱鬧滾滾。

台塑企業也由台化公司副總經理莊宏銘、台塑生醫副總經理劉慧啟及台化公司彰化管理處經理曾文廣出席，在活動開場階段，與縣長王惠美共同為玩具回收箱共同主持啟用儀式。

王惠美說，因少子化緣故，家長多會購買許多玩具給孩子，隨著玩具型態越來越多樣化，汰換的頻率也相對提高，據統計有9成的兒童玩具都是塑膠製成，平均使用壽命卻僅有6個月，有8成左右的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為環境大問題。

王惠美稱讚台塑企業回收二手玩具，讓玩具可以延續價值，分享、再利用的做法，因為此舉也是教導孩子珍惜物資，及懂得與人分享，對孩子品格教育培養有正面助益的。

台塑企業副總經理劉慧啟表示，台塑作為塑膠產業龍頭，帶頭進行塑膠玩具回收這是很有意義的事，目前已經在全台企業各廠區設卷回收箱，在彰化及台中地區的台亞加油站，也將陸續完成回收箱設置，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具，投到回收箱中，讓這些玩具傳遞給需要的孩童。