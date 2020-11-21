洽公等太久！台中稅務局智慧叫號 首創「快到號通知」

台中市地方稅務局推出全功能服務櫃檯，即日起啟用「智慧叫號系統」並首創「快到號通知」，讓民眾在抽取號碼牌時輸入手機號碼，快到號時再發送簡訊提醒，省去現場枯等時間；另也新增「業務分流」、「多工即時管理查詢」等功能，提升服務效率與品質，協助民眾快速洽辦稅務案件。

稅務局表示，全功能服務櫃檯智慧叫號系統全台首創「快到號通知」，讓民眾抽取號碼牌後，直接在螢幕上輸入等候編號，不需在現場等候，透過手機簡訊即可得知叫號進度。

「多工即時管理查詢系統」則掌握民眾申辦人數或櫃檯處理時效，提醒機關增派人力支援或調整服務；「業務分流」則透過分眾導引，讓櫃台服務效率更佳。

地方稅務局洽公民眾多，申辦業務時間又長，稅務局表示，民眾如須洽辦稅務案件，可利用稅務局官網「全功能櫃台即時通」，查詢各分局全功能櫃台服務狀況，即時掌握櫃檯等待人數，減少等候時間。

稅務局也建議透過稅務局官網：https://www.tax.taichung.gov.tw/ 或電子稅務文件入口網：https://etd.etax.nat.gov.tw/線上申辦服務，節省往返奔波時間。

如有任何問題，可撥打0800-000321免付費電話，或04-22585000按1接全智慧客服中心，將有專人服務。