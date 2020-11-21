台中壓軸2場好樣市集40組創業青年 今明兩天在草悟道

台中市勞工局接連舉辦10場次「Young！好樣市集」並以「創業市集」模式，培育創業青年踏出圓夢第一步。前8場活動獲廣大回響，今天、明天最終兩場壓軸活動，每天下午1時30分至晚上7時30分在草悟道，推出手作文創商品販售、嘻哈熱舞、樂器演奏、網紅直播等精彩活動，歡迎民眾踩街逛市集。

勞工局長吳威志表示，「Young！好樣市集」以成本及門檻較低的「創業市集」模式，販售多樣化商品，作為新創團隊測試市場反應的首選，其中手作文創品展現獨特創意、手工點心抓住味蕾，兩大類產品最受民眾喜愛，台中市目前提供多元輔導方案及豐富資源轉介，也持續提供設攤青年創業輔導協助。

吳威志指出，好樣市集第9、10場次有121名創業青年報名競逐40個攤位，外縣市青年占全數報名者2成，現場也設有「青年一站式創業服務站」宣導攤位，整合多元資源，提供青年創業諮詢，若不便到場也可洽服務專：（04）22291785(一起幫我)，或來信： tym22291785@gamil.com 詢問。

今天第9場次由朝陽科技大學推薦5組青創團隊，包括烘焙咖啡豆、木製飾品、甘蔗吸管／咖啡吸管、印加果油膠囊、手工拼布包等商品；勤益科技大學推薦文創設計品、Macramé花編結手工編織品等2組青創團隊；嶺東科技大學推薦盆栽設計、亞洲大學推薦創作飾品、逢甲大學推薦文創商品等4組青創團隊，另有9組台中市創業青年團隊共同設攤。

現場還有逢甲大學、僑光科技大學、台中科技大學、中台科技大學學生社團帶來彈唱、樂器演奏、舞蹈等表演，更邀請網紅「焦凡凡」於市集現場直播，與粉絲同步連線逛市集，讓更多民眾認識台中多元的創業培力資源。

明天第10場次由朝陽科技大學推薦手工香皂、手沖茶飲、原創貼紙、手作點心、寵物用品等5組青創團隊；逢甲大學推薦客製化藍染手工卡片、僑光科技大學推薦木作產品等2組青創團隊，另有13組台中市創業青年團隊共同設攤。