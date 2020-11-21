台中綠川周邊道路 今天起3階段路面刨鋪

台中市政府水利局綠川水環境改善工程已接近尾聲，施工期間因工程所需的臨時修復路面，預計今年11月21日起至12月23日，每日上午8時30分開始進行路面刨鋪作業，範圍為綠川沿岸道路（正義街至忠明南路）、永東街、永南街及復興園道等，長約2.2公里，因施工範圍大，預計分三階段進行刨鋪作業，施工期間請用路人提前改道。

水利局表示，台中市綠川（信義南街至大明路）水環境改善計畫工程，除防洪安全、水質改善及景觀工程外，也協調進行道路下管線遷移等作業，預計11月21日起逐段辦理綠川周邊道路刨鋪作業，第一階段為11月21日起至11月24日；第二階段為12月5日起至12月10日，及第三階段為12月12日起至12月23日。

另興大路考量車流量大，預定於假日施工並採2區域（以美村路為界）分段進行刨鋪作業，以避開平日上、下班車流，請用路人行經綠川周邊道路時，配合交管人員引導減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。

水利局表示，整治過程考量不同區域發展特性進行並採分期分段施工，此次信義南街至大明路河段經多次與地方民眾溝通說明，聽取當地居民對交通使用需求，修正維持興大路現況不變，交通功能及停車格數量皆無影響，同時將現地處理設施併入下游積善橋下方的水利園區內，使每日整體截流處理水量擴大達2萬2000立方公尺。

在景觀營造方面，除復興園道串聯五權車站的人行空間改善、「水的淨化」共融式遊具、綠川沿線景觀調整、中興大學校園圍牆拆除及景觀縫合及新增美村路口等，期待綠川完成改善後，能夠讓在地環境更美好、友善，並帶動地方發展。