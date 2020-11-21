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草屯垃圾場大火 縣府：焚化爐收歸國有解決垃圾問題

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮垃圾掩埋場大火，南投縣民氣憤中央只要南投水源，卻不協助垃圾清運。圖／南投縣消防局提供
草屯鎮垃圾掩埋場大火，南投縣民氣憤中央只要南投水源，卻不協助垃圾清運。圖／南投縣消防局提供

草屯垃圾掩埋場昨天凌晨發生火警，起因垃圾堆置產生沼氣自燃。南投縣環保局今天表示，4年來發20多次公文，請環保署依中央93年停建南投焚化爐承諾，積極調度處理南投縣垃圾，但環保署置若罔聞，才會導致南投縣垃圾難以去化，希望環保署能將各縣市焚化爐收歸國有統一調度，才能解決全國垃圾處理問題。

環保局長方信雄說，昨天垃圾場火警後，已通報鄰近學校、幼兒園、醫院等敏感族群，儘量避免戶外活動並適時採取個人防護措施戴口罩，通報對象包含縣內10家大型醫院、南投市21所國中小及20所幼兒園、草屯鎮17所國中小及23所幼兒園及各鄉鎮農。因鄰近國道六號，高工局協助於國道6號段播放路況跑馬燈，提醒用路人注意濃煙並小心行駛。

環保局表示，目前火勢已受到控制，但沼氣燃燒會持續一段時間，氣象資料顯示，西半部地區位於背風側且風速弱，近日擴散條件不佳，汙染物不易消除，將持續掌握空氣品質狀況，通報民眾採取防護措施。

草屯垃圾場這把火燒出很多問題。縣府表示，突顯中央垃圾處理政策長期失衡、失靈等問題，草屯掩埋場堆置大量垃圾，是因環保署無法協調調度處理南投縣的垃圾，垃圾轉運不出去，致沼氣自燃。環保署應拿出中央政府格局，整合調度各縣市焚化爐資源，並排除事業廢棄物擠壓生活垃圾處理量能問題，將生活垃圾優先處理，必要時將全國焚化爐收歸國有、成立國營事業統一經營焚化爐事業，共同合作解決地方及全國垃圾處理難題。

水利署提供中央補助3億元辦理草屯垃圾移除，縣府與草屯鎮公所召開多次垃圾移除工作檢討會議，但環保署並未就補助方式、去化地點及處理方式以正式公文通知，讓縣政府無從提報移除計畫書，希望中央政府整合各焚化廠資源，協助無焚化爐縣市一同處理垃圾處理問題

草屯鎮垃圾掩埋場大火，南投縣民氣憤中央只要南投水源，卻不協助垃圾清運。圖／南投縣消防局提供
草屯鎮垃圾掩埋場大火，南投縣民氣憤中央只要南投水源，卻不協助垃圾清運。圖／南投縣消防局提供

焚化爐 環保署 幼兒園

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