草屯垃圾場大火 縣府：焚化爐收歸國有解決垃圾問題

草屯垃圾掩埋場昨天凌晨發生火警，起因垃圾堆置產生沼氣自燃。南投縣環保局今天表示，4年來發20多次公文，請環保署依中央93年停建南投焚化爐承諾，積極調度處理南投縣垃圾，但環保署置若罔聞，才會導致南投縣垃圾難以去化，希望環保署能將各縣市焚化爐收歸國有統一調度，才能解決全國垃圾處理問題。

環保局長方信雄說，昨天垃圾場火警後，已通報鄰近學校、幼兒園、醫院等敏感族群，儘量避免戶外活動並適時採取個人防護措施戴口罩，通報對象包含縣內10家大型醫院、南投市21所國中小及20所幼兒園、草屯鎮17所國中小及23所幼兒園及各鄉鎮農。因鄰近國道六號，高工局協助於國道6號段播放路況跑馬燈，提醒用路人注意濃煙並小心行駛。

環保局表示，目前火勢已受到控制，但沼氣燃燒會持續一段時間，氣象資料顯示，西半部地區位於背風側且風速弱，近日擴散條件不佳，汙染物不易消除，將持續掌握空氣品質狀況，通報民眾採取防護措施。

草屯垃圾場這把火燒出很多問題。縣府表示，突顯中央垃圾處理政策長期失衡、失靈等問題，草屯掩埋場堆置大量垃圾，是因環保署無法協調調度處理南投縣的垃圾，垃圾轉運不出去，致沼氣自燃。環保署應拿出中央政府格局，整合調度各縣市焚化爐資源，並排除事業廢棄物擠壓生活垃圾處理量能問題，將生活垃圾優先處理，必要時將全國焚化爐收歸國有、成立國營事業統一經營焚化爐事業，共同合作解決地方及全國垃圾處理難題。