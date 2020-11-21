來看「乖乖榕」！榕樹「網」住水泥護岸 沿縫隙乖乖長

城市行道樹養護新思維！台中市政府近年與景觀園藝專家合作，也尊重護樹團體心聲，不做大幅修剪，樹根僅針對已破壞路基移除，台中市大容街白榕隧道、崇德路小葉欖仁隧道等綠廊蔚為特色。

靜宜大學生態所前副教授、台灣護樹協會常務理事楊國禎說，榕樹根具固坡護岸功能，例如大容街白榕樹根貼合植栽槽邊緣長，沒有撐開水泥縫；烏日知高圳水泥護岸老榕樹更是明顯例證，榕樹根牢牢網住水泥護岸，也不見泥護岸崩毀。

楊國禎指出，榕樹被視為易倒伏行道樹，但大容街白榕隧道卻打破舊思維，一棵棵老榕樹竟挺過一次次颱風吹襲，榕樹的根護住水泥壁，還貼合植栽槽、裂縫「乖乖長」，成了學童觀察生態的自然生態教室。

台灣護樹協會常務監事、醫師張豐年長期守護大容街白榕隧道。張豐年說，近年來大容街白榕隧道因適度修剪，結構完整、重心低下，挺過颱風吹襲。榕樹細根沿護岸往下吸收水分，護住水泥壁，接近流水處的細根分解水中化學物質，避免壁腳遭腐蝕。

台中市建設局專門委員徐守全說，建設局對待路樹有創新之舉，定期邀樹木專家為台中市的路樹健檢，2015年起，聘景觀園藝監看老師現場指導修剪路樹，以大容街白榕隧道為例，聽從監看老師意見「榕樹具固坡護岸能力」，因此修剪幅度不大。