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來看「乖乖榕」！榕樹「網」住水泥護岸 沿縫隙乖乖長

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
生態專家楊國禎說明，知高圳水泥護岸上老榕樹的樹根牢牢網住水泥護岸，是固坡護岸的明顯例證。記者趙容萱／攝影
生態專家楊國禎說明，知高圳水泥護岸上老榕樹的樹根牢牢網住水泥護岸，是固坡護岸的明顯例證。記者趙容萱／攝影

城市行道樹養護新思維！台中市政府近年與景觀園藝專家合作，也尊重護樹團體心聲，不做大幅修剪，樹根僅針對已破壞路基移除，台中市大容街白榕隧道、崇德路小葉欖仁隧道等綠廊蔚為特色。

靜宜大學生態所前副教授、台灣護樹協會常務理事楊國禎說，榕樹根具固坡護岸功能，例如大容街白榕樹根貼合植栽槽邊緣長，沒有撐開水泥縫；烏日知高圳水泥護岸老榕樹更是明顯例證，榕樹根牢牢網住水泥護岸，也不見泥護岸崩毀。

楊國禎指出，榕樹被視為易倒伏行道樹，但大容街白榕隧道卻打破舊思維，一棵棵老榕樹竟挺過一次次颱風吹襲，榕樹的根護住水泥壁，還貼合植栽槽、裂縫「乖乖長」，成了學童觀察生態的自然生態教室。

台灣護樹協會常務監事、醫師張豐年長期守護大容街白榕隧道。張豐年說，近年來大容街白榕隧道因適度修剪，結構完整、重心低下，挺過颱風吹襲。榕樹細根沿護岸往下吸收水分，護住水泥壁，接近流水處的細根分解水中化學物質，避免壁腳遭腐蝕。

台中市建設局專門委員徐守全說，建設局對待路樹有創新之舉，定期邀樹木專家為台中市的路樹健檢，2015年起，聘景觀園藝監看老師現場指導修剪路樹，以大容街白榕隧道為例，聽從監看老師意見「榕樹具固坡護岸能力」，因此修剪幅度不大。

徐守全指出，台中路樹修剪重點，在於顧及優美樹形，修剪影響行車安全、弱枝、病枝，或妨礙生長的枝條，降低樹木承重，並且依樹種如印度紫檀、黑板樹透過高空緩修來矮降，以避免強風來襲斷裂、倒塌，確保公共安全。

醫師張豐年說，他長期守護大容街白榕隧道，近年來市府小幅度修剪下，榕樹結構完整、重心低下，挺得住颱風吹襲。記者趙容萱／攝影
醫師張豐年說，他長期守護大容街白榕隧道，近年來市府小幅度修剪下，榕樹結構完整、重心低下，挺得住颱風吹襲。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕隧道挺過一次次颱風吹襲，樹根貼合植栽槽、裂縫「乖乖長」，成了學童觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕隧道挺過一次次颱風吹襲，樹根貼合植栽槽、裂縫「乖乖長」，成了學童觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影
生態專家楊國禎說明，知高圳水泥護岸上老榕樹的樹根牢牢網住水泥護岸，是固坡護岸的明顯例證。記者趙容萱／攝影
生態專家楊國禎說明，知高圳水泥護岸上老榕樹的樹根牢牢網住水泥護岸，是固坡護岸的明顯例證。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕綠色隧道挺過一次次颱風吹襲，榕樹的根貼合植栽槽、裂縫「乖乖長」，成了學童觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕綠色隧道挺過一次次颱風吹襲，榕樹的根貼合植栽槽、裂縫「乖乖長」，成了學童觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕綠色隧道挺過一次次颱風吹襲，樹根護住溝渠護岸，成了觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕綠色隧道挺過一次次颱風吹襲，樹根護住溝渠護岸，成了觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕綠色隧道挺過一次次颱風吹襲，樹根護住溝渠護岸，成了學童觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影
台中市大容街白榕綠色隧道挺過一次次颱風吹襲，樹根護住溝渠護岸，成了學童觀察生態的自然生態教室。記者趙容萱／攝影

護岸 路樹 台中市

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