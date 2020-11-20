聖誕紅新品系走嬌嫩貴族風 園藝業者請消費者手下留情　

距離耶誕節不到一個半月，彰化縣田尾公路花園店家擺出應景植物聖誕紅，今年沿續去年的貴族風，新品系命名「王妃」，苞葉大，葉心淡粉擴散成淺粉，業者希望「王妃」能帶給消費者受寵愛的尊貴感。

合利園藝技術人員表示，前幾年新品系分別命名「貴夫人」「粉紅公主」「皇后公主」到去年的「女神」，名字都很貴氣，今年仍走貴族風，新品系「王妃」是粉色的雙色聖誕紅，苞葉由綠轉紅同時呈現綠、淺粉、淡粉，數盆放在一起很有過節的熱鬧氣氛。

田尾公路花園合利園藝技術人員指出，聖誕紅的花色概分為紅色、粉色、黃色、乳白，無論苞葉呈提琴形、橢圓心形、淺裂形、玫瑰重瓣形，每年賣得最好的就是傳統大紅色，占銷售量約七成，清一色大紅聖誕紅可能有點單調，所以消費者多少購買粉色、黃色或乳白色的聖誕紅增加視覺豐富度。

社團法人彰化縣田尾公路花園協會榮譽理事長李立宇說，聖誕紅盆栽使用培養土或泥炭土種植，消費者買回家之後，連盆帶花浸入清水，水深淹到盆高的九成，大概10秒，等泡泡冒上來即拿起盆子，等到下次土表乾燥，拿起盆子感覺變輕，再泡水給聖誕紅補充水分。