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聖誕紅新品系走嬌嫩貴族風 園藝業者請消費者手下留情　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
聖誕紅有紅色、粉色、黃色、乳白色，彰化縣田尾鄉集合聖誕紅各種品系，十分美麗。記者簡慧珍／攝影
聖誕紅有紅色、粉色、黃色、乳白色，彰化縣田尾鄉集合聖誕紅各種品系，十分美麗。記者簡慧珍／攝影

距離耶誕節不到一個半月，彰化縣田尾公路花園店家擺出應景植物聖誕紅，今年沿續去年的貴族風，新品系命名「王妃」，苞葉大，葉心淡粉擴散成淺粉，業者希望「王妃」能帶給消費者受寵愛的尊貴感。

合利園藝技術人員表示，前幾年新品系分別命名「貴夫人」「粉紅公主」「皇后公主」到去年的「女神」，名字都很貴氣，今年仍走貴族風，新品系「王妃」是粉色的雙色聖誕紅，苞葉由綠轉紅同時呈現綠、淺粉、淡粉，數盆放在一起很有過節的熱鬧氣氛。

田尾公路花園合利園藝技術人員指出，聖誕紅的花色概分為紅色、粉色、黃色、乳白，無論苞葉呈提琴形、橢圓心形、淺裂形、玫瑰重瓣形，每年賣得最好的就是傳統大紅色，占銷售量約七成，清一色大紅聖誕紅可能有點單調，所以消費者多少購買粉色、黃色或乳白色的聖誕紅增加視覺豐富度。

社團法人彰化縣田尾公路花園協會榮譽理事長李立宇說，聖誕紅盆栽使用培養土或泥炭土種植，消費者買回家之後，連盆帶花浸入清水，水深淹到盆高的九成，大概10秒，等泡泡冒上來即拿起盆子，等到下次土表乾燥，拿起盆子感覺變輕，再泡水給聖誕紅補充水分。

聖誕紅花期11月到翌年4月，台灣聖誕紅主要培育地點在南投縣埔里苗栗縣卓蘭等鄉鎮的中海拔地區，彰化縣田尾鄉是大宗集散地。園藝業者坦言，聖誕紅價格拉不高，最近10年原物料節節上升，壓縮販售聖誕紅的獲利空間，常有消費者挑半天，造成苞葉損傷，更削減業者獲利，請消費者看好再下手，別拿來拿去傷害盆栽。

今年聖誕紅新品種「王妃」價格親民，７吋盆牌價300元。記者簡慧珍／攝影
今年聖誕紅新品種「王妃」價格親民，７吋盆牌價300元。記者簡慧珍／攝影

埔里 苗栗縣

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