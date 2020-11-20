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不用的二手玩具 明天上午可以拿到台化彰化廠交換

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台塑企業明天（21日)上午在台化彰化廠福利大樓舉辦「彰化玩起來─二手玩具wow市集」，現場還準備4大闖關遊戲、聖誕花圈DIY及趣味桌遊等小遊戲，還有泡泡達人互動表演。圖／台塑企業提共
台塑企業明天（21日)上午在台化彰化廠福利大樓舉辦「彰化玩起來─二手玩具wow市集」，現場還準備4大闖關遊戲、聖誕花圈DIY及趣味桌遊等小遊戲，還有泡泡達人互動表演。圖／台塑企業提共

台塑企業明天（21日)上午9時到12時，在台化彰化廠福利大樓舉辦「彰化玩起來─二手玩具wow市集」，家長可以讓小朋友帶不要玩的玩具前往交換外，現場還準備4大闖關遊戲、聖誕花圈DIY及趣味桌遊等小遊戲，還有泡泡達人互動表演，寓教於樂。

台塑企業表示，根據統計，9成兒童玩具是塑膠製成，平均使用壽命卻僅有6個月，有8成左右的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球環境大問題，台塑企業作為塑膠產業的龍頭企業，今年藉由王長庚公益信託贊助，與台灣玩具圖書館合作，成立「彰化二手玩具物流中心」做後續處理。

台塑企業表示，「彰化二手玩具物流中心」結合企業各廠區及旗下台亞加油站設置玩具回收箱，以行動玩具車逐站收集二手玩具，載運到這個物流中心進行分類整理，經過篩選分類還可以使用的二手玩具，後續提供給社福團體免費申請，讓這些回收的玩具可以繼續帶給孩子歡樂；另外也在台塑生醫健康悠活館中設置「彰化童趣窩」，結合既有球池，加入二手玩具元素，提供彰化地區親子休憩的地點。

在今天的「彰化玩起來─二手玩具wow市集」活動中，規畫二手玩具交換攤位，家長可以讓小朋友帶家中不要玩的玩具到現場，與玩具小店長作交換，另外還有塑膠回收趣味桌遊，讓小朋友一邊玩一邊學習塑膠製品的種類及回收處理方式。

除了二手玩具交換及塑膠回收宣導攤位外，現場還有運用回收玩具製作聖誕花圈的DIY活動、木育玩具體驗區以及遊戲闖關區等，準備讓小朋友有如置身玩具派對，在每個攤位都覺得很驚奇。此外還邀請泡泡達人運用道具吹出巨大的泡泡，帶領小朋友趣味互動等。

民眾想要參觀或是捐玩具，可到位在台化彰化廠福利大樓Formosa玩具基地，營業時間是周二到周日的上午8時30分到下午5時30分，相關資訊則可以到台塑的FB粉絲頁(https://www.facebook.com/FormosaToyLibrary)查詢。

桌遊 DIY

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