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汰換47年老舊水管 馬文君保障埔里優質飲用水
南投縣雖位在中彰雲的水源上游，但全縣的自來水接管率並不高，不只一般偏鄉普遍偏低，即使是全縣人口第三高的埔里鎮，自來水普及率只有79.33%，立委馬文君為提供埔里優質穩定飲用水，特別向自來水公司爭取8300萬元，計劃汰換使用長達47年的老舊自來水管線。
立委馬文君指出，埔里鎮清新里及同聲里所屬河南路、民生路及新生路等路段，自來水管線多為民國62年左右所埋設，由於管徑狹小，自來水管線多已經超過使用年限，附近住戶經常發生管線漏水，水壓大時管線爆管破裂等問題，經民眾陳情反映，特別向自來水公司爭取改善。
自來水公司表示，埔里鎮河南路、民生路及新生路等路段，由於自來水管線埋設長達40餘年，管線早已超過使用期限，為避免日後供水調節水量不足或破管缺水，影響民生用水，將全面汰換河南路雙側、民生路雙側、光華街雙側、南安路、新生路光遠一至四街及周邊巷道等周邊老舊管路。
馬文君說，在地方憂心陳情喝不到清淨水質，向中央爭取8300萬元進行自來水配水管線汰換，將老管線更換成可防漏耐用40年以上的石墨高展延性鑄鐵管，預計明年3月中旬施工，後年2月底完成汰換，完工後徹底改善供水順暢及水壓爆管的問題，周邊供水效益戶可達2000戶以上，保障民眾飲用水優質穩定。
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