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政黨輪替 台中候車亭風格有差？議員指至少要遮風蔽雨
台中市的公車站體出現兩種風格，議員何文海指出，前市長林佳龍任內設立站體較大，可遮陽、避雨、休息，盧秀燕市長所設立站體較小，只有小部分可供等待公車民眾休息，他認為新的公車亭不夠友善，市府若經費不足，也應善用民力。
中市交通局長葉昭甫解釋，候車亭認養辦法於今年下半年開始實施，至11月已有5處候車亭完成認養，將持續媒合相關單位認養。因候車亭建置，需考量人行道或道路條件，交通局建置節能型獨立式智慧型站牌，以太陽能供電方式提供候車民眾公車即時到站訊息，並結合候車座椅，盡量提供舒適候車環境。
何文海批評，772座候車站亭只完成認養5座，市府效率未免太差；且市政是延續，公車亭設計也該一體，不應因政黨輪替產生公車站體設計的不同，公車站設計好，民眾也可以感受到執政者的心。
葉昭甫解釋，市府在今年7月推動候車亭認養，並訂出認養作業要點，8月起才對外開放，努力引進民力維護全市候車站亭；認養人可設置廣告或裝置藝術美化站體，認養費用可申請稅額減免，並鼓勵企業設置廣告或裝置藝術，認養費用可申請稅額減免，邀請社會各界共同參與公共事務，落實公共設施維護。
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