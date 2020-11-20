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影／30多輛價值3億超跑來助陣 彰化建國科大校慶好吸睛

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影

彰化建國科技大學今天創校55周年慶，同時為「原住民族學生資源中心」舉行揭牌儀式，會場充滿「原味」；在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。

這些超跑中，包括一輛要價約3000萬元的紅色「大牛」藍寶堅尼LP700，另一台則是綠色麥拉倫650S，市價1800萬元，紅配綠相見歡，特別醒目，吸引民眾、學生圍觀。

建國科大原有兩百多名原住民學生，因各校都在爭取，目前只有40多位，如今為「原住民族學生資源中心」的揭牌，象徵建國科大積極搶這塊大餅。彰化縣副縣長洪榮章到場祝賀表示，彰化縣沒有原鄉部落，卻有6000多位原住民族縣民，他們大都是來此工作，逐漸融入本地社會，建國科大設立原住民族學生資源中心，讓原住民族學生平時在校園內就能夠受到更多的照顧，是對原民青年最直接幫助的做法。

建國科大江金山校長表示，「原住民族學生資源中心」慛生後，學校會加強硬體及軟體配合，讓學校學得一技之長，並協助做文化保存，讓台灣文化變得更多元。

此外，機械工程系先進車輛製造組也舉行產學合作成果展示，展示車輛包含 日產電動車、豐田油電車、馬自達與福特柴油共軌車輛、納智捷車輛、35噸大拖車、重型機車等先進車輛，並邀合作廠商展示特斯拉電動車、BMW高級性能車。

皇家超跑俱樂部則贊助聯合展示總價值超過3億元的30多輛各式超級跑車30多輛，搭配建國科大美容系學生車模的熱情相挺，讓現場有如在舉行大型車展，十分吸睛。

彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，也展示很炫的大型重型機車，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，也展示很炫的大型重型機車，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學今天創校55周年慶，在校園成果展中，由皇家超跑俱樂部號召30多輛、價值超過3億的超跑前來助陣，還有車模相襯，炒熱氣氛，果然吸引眾人目光。記者劉明岩／攝影

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