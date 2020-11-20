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獨／好市多北台中店開幕人潮哪來的？ 捷運總站旅客爆增

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影

好市多北台中店今天開幕，吸引民眾排隊搶購定商品，售價157萬9999元的遊艇第一艘現金成交，第二艘刷卡買的被搶購一空。上午10時過後，工作人員提醒進場要等2小時。門口不見車潮，很多民眾是搭捷運來的。台中捷運公司統計，今天鄰近的捷運北屯總站旅客爆增一倍，一個上午多了2000多人。

台中捷運公司統計，今天台中捷運綠線僅鄰近好市多北台中店的捷運北屯總站旅客爆增，一個上午多了2000多人，其他站如松竹站、舊社站等，則和昨天差不多，捷運北屯總站今天今天到下午一時，人數為4219人，較昨天的2203人，多出2016人，也就是增加近一倍，北屯總站因應運量較大，靠站時間設定為60秒，也就是開門時間為50秒。

好市多北台中店今天上午8時30分開幕，很多民眾一早就前往排隊，台中市警局為因應，在北屯區松竹路與敦富路及周邊道路實施交通維持計畫，車流順著交通指揮前進，周邊未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。

許多消費者一早來排隊，鎖定北台中店獨家或優惠限定商品，例如鋼鐵人積木公仔、iPhone12、任天堂switch都是民眾搶購目標，其中iPhone12不到2小時就賣完。

好市多北台中店獨家商品，除了波蘭製7人座動力遊艇外，Hermès愛馬仕凱莉包59萬9999元，香奈兒包包9萬9999元，以及多輛售價近80萬元的SUZUKI百年紀念塗裝重型機車也都很快就被搶購一空。

好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，吸引民眾排隊搶購定商品。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，吸引民眾排隊搶購定商品。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多，圖為捷運車廂內照片。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多，圖為捷運車廂內照片。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，門口未見塞車，很多民眾搭捷運到北屯總站，再步行到好市多。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，吸引民眾排隊搶購定商品。記者趙容萱／攝影
好市多北台中店今天開幕，吸引民眾排隊搶購定商品。記者趙容萱／攝影

台中捷運 好市多 遊艇

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