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彰化北斗校園枯枝落葉遭拒收 縣府溝通並推廣食農教育

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗鎮螺陽國小學童林書弘向彰化縣長王惠美、前立委鄭汝芬等人，解說農耕園的玉米。記者簡慧珍／攝影
北斗鎮螺陽國小學童林書弘向彰化縣長王惠美、前立委鄭汝芬等人，解說農耕園的玉米。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮清潔隊嚴格檢查廢棄物分類，拒收校園枯枝落葉，鎮內6所國中小學校的枯枝落葉沒處去，堆肥坑大概半年後爆滿，都很頭痛；縣長王惠美今天到北斗鎮螺陽國小參觀食育小學堂，同時了解枯枝落葉堆肥情形，將作為北斗鎮其它學校的參考。

北斗國小安排四站，學童許云菳、林家安解說農耕園的落葉堆肥和使用；學童許桓誠介紹「蝴稻螺陽」手工書時表示，書籤都是用校園使用校園植物和農作物製成，雖然看起來不起眼，但只要用美的眼睛就能看見「美」。全場人員心領神會都笑了，王惠美更心花怒放地說：「他（小朋友）吃我的豆腐喔。」

農耕園面積約100坪，2003年開闢迄今，一期種水稻，二期種雜糧，目前種植雙色玉米、地瓜和南瓜。學童林書弘解說判斷結穗玉米的成熟度，教王惠美摘採的正確方法，還提醒「生玉米好看但不能吃」。

王惠美說，螺陽國小學童約300人，校樹約600多棵，落葉量很多，師生用心收集落葉利用堆肥技術製成有機肥料，進而滋養農作物，友善耕作農作物是一種循環經濟，減輕落葉等廢棄物進入焚化爐造成爐體負擔。

王惠美頒獎給協助推動食農教育的北斗鎮農會，鎮農會總幹事張桂連代表受獎，也頒獎給熱心教育和出力出錢的螺陽國小家長會長許鎮辰。王惠美表示，農會總幹事很認真指導學生依照不同節氣，對不同農作物進行輪作，讓小朋友體驗農夫耕種的辛勞，懂得食物得來不易。王惠美和眾人到三樓禮堂現場做玉漢堡，她期盼整合在地產官學及社區青農的資源，讓學生可以體驗從產地到餐桌的學習歷程，更加「知福惜福」。

北斗鎮清潔隊不收校園枯枝落葉，凸顯校園可回收利用廢棄物的處理問題。教育處長陳逸玲表示，已請環保局積極跟北斗鎮公所溝通，教育處今年並辦理落葉堆肥示範研習課程，補助北斗國小等8校採購碎木機，處理樹木殘枝，將殘屑轉成為有機肥作為學校植栽、食農的植物有機肥料來源，以積極營造低碳永續校園。

彰化縣長王惠美、前立委鄭汝芬等人到北斗鎮螺陽國小參觀食育小學堂教育。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美、前立委鄭汝芬等人到北斗鎮螺陽國小參觀食育小學堂教育。記者簡慧珍／攝影

王惠美 廢棄物 食農教育

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