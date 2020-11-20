中捷試營運量破30萬 關門秒數太快、冷氣不冷著手改善

台中捷運綠線11月16日起試營運，至今天運量突破30萬人次，旅客回響熱烈，也回饋改善建議，包括列車啟動速度及關門速度、行駛轉彎段噪音等。台中捷運公司表示，虚心接受，著手加速改善，包括調整列車起步加速率、關門秒數、警示音量、車廂溫度等，提供乘客更優質服務。

台中捷運公司表示，試營運期間每日運量都超過6萬5000人次，5天以來累計運量突破30萬人次，旅客提出部分改善建議，其中列車啟動速度問題，中捷公司已與北捷局、系統原廠調整列車起步加速率及運轉曲線程式修改，由於需經法國原廠修改與驗證，中捷公司目前先在車站及列車透過跑馬燈與廣播，定時加強宣導乘客「搭車時要緊握把手或握桿」；車站服務人員也會主動提供年長者、行動不便者或小孩必要協助及提醒。

中捷日前發生車門夾傷的89歲男性旅客，針對關門速度問題，中捷公司指出，原本設定每站停靠時間25秒，已就人潮較多的市府站延長為45秒，北屯總站、高鐵台中站兩端，調為60秒，並有車站站務及隨車人員協助行動不便旅客進出車廂，關門警示音的音量，將視旅客人數多寡，適度調整音量。

另有關列車行駛轉彎段噪音問題，中捷公司表示，因部分路線規劃曲率半徑較小，列車行駛時因輪軌摩擦會產生較大聲響，經量測噪音尚符合法規標準。

不過，要精進降噪及提升舒適度，中捷公司已邀集原施工單位及專家學者於試營運期間持續監測噪音狀況，並於噪音較大區段評估適當降速及增設較新技術的輪軌潤滑裝置，以達更佳降噪效果。