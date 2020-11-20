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影／反美萊豬 南投縣府會力推南投豬應戰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱拿出生生不息黑白豬，強調南投豬肉品質遠勝美豬。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱拿出生生不息黑白豬，強調南投豬肉品質遠勝美豬。記者江良誠／攝影

美國萊克多巴胺豬肉來勢洶洶，除了食安疑慮也衝擊本土養豬業。南投縣議會今天總質詢，要求南投農產運銷公司展示南投豬肉產品，董事長林明溱介紹，連許久不見的肉品市場吉祥物黑白豬「生生不息」也重現江湖，林明溱說，他對南投優質豬肉有信心，呼籲民眾愛用國貨，支持本土肉品。林明溱也送出「生生不息」給縣議員，希望大家增產報國，讓南投人口重回50萬大關。

美國萊豬進口成為全民焦點，南投縣議會連日來要求縣府衛生、教育等單位做好把關，不要讓萊克多巴胺豬肉進入南投縣。為了迎戰美豬進口，縣議會要求縣府主動迎戰，今天在議事廳擺出南投農產運銷公司相關豬肉產品，由董事長林明溱和總經理周義雄介紹南投豬肉產品，正面迎戰。

周義雄說，南投肉品市場經縣府這幾年努力，轉型農產運銷公司，除了提供生鮮豬肉供應縣民，也開發出各種口味的肉乾、肉鬆，肉品市場也轉型為豬樂園，兼具農產運銷和觀光功能。農產運銷公司也利用原本是廢料的豬膽，製成膽汁洗髮精、護髮霜、肥皂等清潔用品，受到許多消費者喜愛，南投豬可說一身是寶。

南投縣長林明溱說，除了落實萊克多巴胺零檢出確保縣民健康，他對南投豬肉製品相當有信心，就像肉品市場吉祥物「生生不息」黑豬、白豬，品質絕對勝過美國豬肉，呼籲消費者支持南投豬肉。

南投縣人口跌破50萬大關，他贈送生生不息給議員，並鼓勵年輕議員張嘉哲等人也要生生不息，趕緊結婚增產報國，為南投縣人口重回50萬大關打拚。

南投縣議員張嘉哲收到生生不息黑白豬，相當開心。記者江良誠／攝影
南投縣議員張嘉哲收到生生不息黑白豬，相當開心。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱和多名議員在議會行銷南投肉品，迎戰進口美豬。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱和多名議員在議會行銷南投肉品，迎戰進口美豬。記者江良誠／攝影

美豬 美牛

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