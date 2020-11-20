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傳輸線桿接近道路影響行車安全 地方盼移地增通行空間

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
三豐路、福美路前號誌燈傳輸桿設置過於接近道路，影響機車通行安全，楊瓊瓔服務處今日邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
三豐路、福美路前號誌燈傳輸桿設置過於接近道路，影響機車通行安全，楊瓊瓔服務處今日邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區台13線省道三豐路車流量大且車速快，立委楊瓊瓔接獲在地里長陳情，因三豐路、福美路前號誌燈傳輸桿設置過於接近道路，影響機車通行安全。另三豐路、七星街竟無設置三色交通號誌，在車流量大的路段缺乏管制，增添民眾用路風險。楊瓊瓔服務處今日邀集相關單位前往會勘，交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段表示，將陳情兩處列入2021年工程辦理交通號誌施工改善計畫，明年1月底前完工。

公館里長馮詠淮表示，台13線三豐路經過風鼓崎為彎道上坡段，公路總局於福美路前提前告知的傳輸線桿卻太接近道路，三豐路交通流量大，大車又多，機車騎到此處如果碰到旁邊是大車，不慎恐會撞到傳輸線桿，建議將傳輸線桿移至路邊側溝內，增加通行空間。

墩南里長陳輝說，三豐路與七星街路口屬於易肇事路段，七星街為彎曲路段，與三豐路的路口並不明顯，因此大貨車、小客車在七星街上停等也看不到三豐路的來車，一旦駕駛超速，容易發生車禍。當地居民抱怨，每月幾乎都會發生交通事故，行經該路段提心吊膽，希望儘速設置紅綠燈號誌，改善交通安全，減少意外的發生。

台中市議員陳本添服務處秘書歐芝萍說，從2015年起每年就收到附近居民的連署陳情書，與交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段和警察局共同會勘，但官方指依「道路交通號誌標誌標線設置規則」每年車禍案件數要達5件，才能設置紅綠燈，因此無法通過。

歐芝萍強調，許多車禍可能是碰撞就地和解，警方紀錄遠少於實際發生數，附近居民也只能自力求濟，互相提醒「交叉路口車禍多，駕駛要當心」，但車禍情形一直無改善。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，三豐路車流量大，好幾次看到聯結車轉彎死角，或是人車爭道等險象環生的情況。為健全三豐路的交通號誌，保障人車通行安全，要求交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段研商改善計畫。經楊瓊瓔會勘前的溝通協調爭取，省道台13線三豐路與七星街路口辦理燈號設置施工計畫將於明年1月底前竣工。

車禍 楊瓊瓔 台中市

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