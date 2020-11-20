是不是再度封閉校園 彰化縣：12月召開學校防疫會議

因應全球新冠肺炎疫情升溫，政府再次宣布12月1日起國內八大場所強制佩戴口罩，彰化縣政府也將重新研議再度管制校園，最快12月初公告。

國外新疫嚴峻，許多國家實施封城和管制休閒聚會場所營業時間，外國人士來台被檢出新冠肺炎呈陽性反應，或起初檢出陰性，開始到處處趴趴走的時候卻檢出陽性，我國中央流行疫情指揮中心前天宣布自12月1日起，八大場所強制佩戴口罩，不遵守者最高可處1萬5000元罰款。

彰化縣在6月疫情解封前，各國中小學管制進出校園，謝絕外人進入校園活動；解封後，維持量測體溫和實名制登記進校園，上學前和放學後則開放社區民眾入內運動。縣政府教育處長陳逸玲今天表示，12月初將舉行彰化縣防疫小組會議，參酌當場國內外疫情，研議事項實施校園管理方式。

不過，在縣會議舉行前，各校防疫小組也會開會，討論開放校園的問題；學校人員表示，原則上，學校跟著中央的政策走，中央提高管制規格，學校一定跟進，目前傾向即使進校園運動也要佩戴口罩，未來可能除非洽公，謝絕其餘人士入校。