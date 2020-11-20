影／草屯垃圾山變火燄山 議員批中央不協助垃圾去化

南投縣草屯垃圾轉運站今天凌晨火警，熊熊大火讓5萬噸垃圾山變火燄山，雖然消防局控制火勢，但悶燒和濃煙惡臭讓居民憂心。南投縣議員莊士傑等人相當不滿，批評中央只在草屯鎮鳥嘴潭挖人工湖取水，卻不處理南投垃圾問題。南投縣環保局表示，環保署派人到場監控空品，也協調高雄等縣市垃圾去化，避免再引發火警，縣府也規畫成立資垃圾細分選廠，希望能減少8成垃圾量，解決垃圾堆積問題。

縣議員莊士傑、黃世芳說，南投縣配合中央政策，當年沒有興建大型焚化爐，垃圾委由外縣市焚化處理。這幾年其他縣市處理意願低，加上焚化爐歲修，讓南投縣垃圾不斷堆積，國道六號旁堆出垃圾山，中央沒有積極調度垃圾焚化，反而轉運站旁的烏溪開挖鳥嘴潭人工湖，提供彰化、台中等縣市用水。中央只要南投水資源，卻將垃圾丟給南投縣民承擔，如今垃圾山釀成火警，危害環境和公安，縣政府應該拒絕中央只要水不處理垃圾。

環保局長方信雄說，環保署和水利署規畫提供5億元經費，在2年內將南投縣10萬噸垃圾清運完畢，草屯轉運站垃圾疑似潮濕產生沼氣起火，現在最重要的控制火勢，避免空氣汙染。

他說，環保署有垃圾清運計畫，但這次火警凸顯垃圾處理刻不容緩，環保署正和高雄市協調，先處理草屯轉運站部分垃圾，避免再度引發火警，同時也協調其他縣市，盡快完成草屯和竹山兩轉運站10萬公噸垃圾清運。