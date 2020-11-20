建構彰化東側路網 東彰道路北延段拚2022年底通車

為建構彰化東側完整路網，及解決彰化縣台1線及山腳路交通壅塞問題，彰化縣政府積極推動東彰道路開闢，其中的彰化高鐵站到林厝交流道的中段已經通車，目前辦理從台74甲線東外環到林厝交流道的北延段部分，總經費38億元，全長10.37公里，最近已完成7場用地取得協議價購說明會，預定明年4月發包，最快可在2022年年底通車。

縣府工務處新建工程科長周瑞霖說，東彰道路北延段起點是台74甲線（東外環）里程9公 里又960公尺處，位經花壇鄉、大村鄉及員林市，其間與縣道146線、彰70線（美港路）、彰76線（浮圳路）、縣道148線、彰78線（員水路一段）平面交叉，終點是台76線漢寶草屯段東西向快速道林厝交流道，並順接東彰道路中段，全線為平面路型，計畫用地寬度28公尺，總長約10公里又374公尺。

縣府為辦理此一「東彰道路北段新闢工程」，最近分別在路段沿線的員林市、大村及花壇鄉舉辦7場用地取得協議價購說明會，估計有2200名地主，工務處表示，由於多是使用農地，甚少拆遷地上物，而且採市價協議價購，在說明會中，絕大多數地主都沒有太大意見，不過部分臨路側的地主，對於地價與未臨各相差不多，則有微詞，要提再提高，但縣府表示是依專業單位評估，不太可能再提高，如果協議價購不成，只能依程序辦理徵收。

周瑞霖說，在完成協議價購說明會後，縣府預定12月完成細部設計，並在明年4月完成發包、6月開工，並趕在2022年年底前通車。

東彰道路中段由省道台76線快速道路林厝交流道至高鐵彰化站，則已於2018年2月通車；至於東彰南延段起點自高鐵彰化站至再與至二水鄉，全長7.4公里，所需經費是8.3億元，中央只同意補助5.2億，其餘3.2億則遲遲未點頭，仍待爭取。