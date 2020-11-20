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健保費恐漲 盧秀燕承諾台中長者健保補助「補到足」
中央政府今天正討論要調漲健保費，台中市目前實施「老人健保補助」，目前有29萬名長者符合資格，很多人擔心一旦費用調漲，每月就得繳交自付額；台中市長盧秀燕上午立即承諾，不管中央怎麼調，符合資格者會由台中市府編足經費來補足，長輩不必愁。
國民黨議員陳文政今早質詢時為長輩請命，盧秀燕馬上答覆說，長輩的健保費部分業主負擔，另有個人負擔部分，由市府補助，台中共有29萬多人符合資格。
因相關補助預算已編列，近日送審，萬一屆時中央調漲健保費，長者們很擔心必須要繳多出的自付額；盧秀燕表示，確聽到很多相闗擔憂，她承諾不管中央調漲幅度，會由市府編預算補助，可由預算程序辦追加，也會議會支持。
台中市目前健保補助對象是設籍台中滿1年、年滿65歲以上老人、或55歲以上原住民，但有排富，是經國稅局核定綜合所得稅5%以下，目前最高每月補助749元。
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