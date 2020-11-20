快訊

墾丁鐘乳石洞疑被整個鋸斷竊走 相關單位展開追查

富二代開老爸的近億元超跑兜風 失控撞成廢鐵父氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保費恐漲 盧秀燕承諾台中長者健保補助「補到足」

聯合報 / 記者張明慧／即時報導
健保費恐漲 ！台中市議員陳文政為弱勢長者請命，希望市府繼續補足健保費。記者張明慧／攝影
健保費恐漲 ！台中市議員陳文政為弱勢長者請命，希望市府繼續補足健保費。記者張明慧／攝影

中央政府今天正討論要調漲健保費，台中市目前實施「老人健保補助」，目前有29萬名長者符合資格，很多人擔心一旦費用調漲，每月就得繳交自付額；台中市長盧秀燕上午立即承諾，不管中央怎麼調，符合資格者會由台中市府編足經費來補足，長輩不必愁。

國民黨議員陳文政今早質詢時為長輩請命，盧秀燕馬上答覆說，長輩的健保費部分業主負擔，另有個人負擔部分，由市府補助，台中共有29萬多人符合資格。

因相關補助預算已編列，近日送審，萬一屆時中央調漲健保費，長者們很擔心必須要繳多出的自付額；盧秀燕表示，確聽到很多相闗擔憂，她承諾不管中央調漲幅度，會由市府編預算補助，可由預算程序辦追加，也會議會支持。

台中市目前健保補助對象是設籍台中滿1年、年滿65歲以上老人、或55歲以上原住民，但有排富，是經國稅局核定綜合所得稅5%以下，目前最高每月補助749元。

健保費恐漲 ！台中市長盧秀燕今早在議會答詢，立即承諾不管調漲幅度，台中長者健保補助「補到足」。記者張明慧／攝影
健保費恐漲 ！台中市長盧秀燕今早在議會答詢，立即承諾不管調漲幅度，台中長者健保補助「補到足」。記者張明慧／攝影

健保 台中市 保費

延伸閱讀

台中綠捷警示音小 車門與月台門關閉亂 議員促改善

空品顯改善數字會說話 盧秀燕：打擊汙染源從市府做起

新社花海暨台中國際花毯節 盧秀燕：台灣的普羅旺斯

中捷綠線試乘 台中市長暖身？盧秀燕、蔡其昌同車未同框

相關新聞

好市多北台中店開幕塞爆！ 交通局多項交管措施看這

美式大型賣場好市多（Costco）今天開幕，一早周邊交通大塞車。台中市交通局在敦富路、周邊道路進行交通管制，請民眾留意路...

台中茂谷柑乾旱災損 11月30日前開放申請現金救助

台中茂谷柑受乾旱影響，造成裂果及落果，經台中市府農業局會同相關單位勘查後，向行政院農委會爭取現金救助，農委會昨日公告台中...

影／草屯垃圾山變火燄山 議員批中央不協助垃圾去化

南投縣草屯垃圾轉運站今天凌晨火警，熊熊大火讓5萬噸垃圾山變火燄山，雖然消防局控制火勢，但悶燒和濃煙惡臭讓居民憂心。南投縣...

建構彰化東側路網 東彰道路北延段拚2022年底通車

為建構彰化東側完整路網，及解決彰化縣台1線及山腳路交通壅塞問題，彰化縣政府積極推動東彰道路開闢，其中的彰化高鐵站到林厝交...

健保費恐漲 盧秀燕承諾台中長者健保補助「補到足」

中央政府今天正討論要調漲健保費，台中市目前實施「老人健保補助」，目前有29萬名長者符合資格，很多人擔心一旦費用調漲，每月...

中市明年元宵燈會編2千多萬 市府：確定9天、集中1處

台中市明年初的元宵燈會是什麼？議員今天詢問只剩98天，為何還未見任可規畫？且預算書上寫2300萬，標案為何是2500萬？...

林威廷候用分局長班受訓在即 分局長贈筆祝福步步高升

內政部警政署日前公布30名全國最新候用分局長錄取名單，台中市警三分局行政組長林威廷，從眾多優秀的警察幹部中脫穎而出，並將...

自負刷卡機成本…南投小黃公車 業者意願不高

南投縣公車運能不充足，縣長林明溱希望敬老愛心卡從搭乘公車，擴大到計程車，方便老人及身心障礙民眾，但南投縣營業計程車共28...

不具文資價值…彰縣頂番婆百年老屋 須拆屋還地

彰化縣頂番婆彰頂路一處閩南式百年三合院，近日遭最高法院判決確定須拆屋還地，但住在三合院的吳姓民眾認為這棟老屋見證日治和光...

用路人注意 台中五權路11月23日起封路

台中市鐵路高架化後填平市區地下道，今年9月動工的五權路地下道原採施工不封路，但因舊鐵橋、陸橋拆除作業危險性高，中市府建設...

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

台中市豐原區一家關東煮店前晚被惡意棄單近7千元，外送員將餐送到指定地址，卻無人取餐，致電給訂餐人，訂餐人卻稱「沒有訂餐，...

社頭國中社區共讀站悅書館 打造在地打卡新地標

彰化縣社頭國中學校社區共讀站「悅書館」今天落成啟用，不對稱斜屋頂的新穎造型不僅跳脫傳統框架，周圍被靜謐樹木林蔭包圍，充滿...

熱門新聞

超大鍵盤從天而降！阿里山下小溪一夕爆紅網熱議

台南新祕境！ 官田舊營區1300棵樹全保留 農曆年啟用

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

機車族抗議2段左轉 鄭州塔城路口明上演「待轉大富翁」

桃園青埔郵局今開幕 滿足中壢大園郵政需求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。