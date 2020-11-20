中市明年元宵燈會編2千多萬 市府：確定9天、集中1處

台中市明年初的元宵燈會是什麼？議員今天詢問只剩98天，為何還未見任可規畫？且預算書上寫2300萬，標案為何是2500萬？後擴又表示有後擴經費500萬元，疑是「暗藏玄機」，綠營議員輪番痛批欺騙議會。

台中市觀光旅遊局長林筱淇解釋，台中燈會差不多都是這個時程，且依採購發包，必須等確定廠商後才有規畫方案出爐；目前可確定是為期9天，但與之前全國性台灣燈會不同，應只有一個展區。

中市議員鄭功進指出，燈會是每年初最大型活動，至今只剩98天，不只延宕還未見規畫，預算也胡亂編，為何預算書上寫2300萬，標案為何是2500萬？額外出現的200萬從何而來？

林筱淇局長解釋是後擴經費，由一般業務費支應，這是首長權責，在經費不夠用時才會支應；主計處長蔣建中也表示依預算法可後續擴充經費。

但黃守達指出，在標案上明明就寫2500萬預算，後擴又有500萬元，為何數字都兜不攏？鄭功進、黃守達痛批是偷雞摸狗、偷天換日，把預算要藏來藏去藐視議會。