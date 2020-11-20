好市多北台中店開幕塞爆！ 交通局多項交管措施看這

美式大型賣場好市多（Costco）今天開幕，一早周邊交通大塞車。台中市交通局在敦富路、周邊道路進行交通管制，請民眾留意路旁交管標誌與手勢。交通局提醒，捷運綠線16日開始免費試營運1個月，民眾如欲前往好市多北台中店，可搭乘至捷運北屯總站下車。

交通局葉昭甫局長表示，敦富路是好市多北台中店主要進出道路，交通局將敦富路（敦富六街至松竹路段）東側車格改劃黃線，並將敦富路車道調整為單向兩車道，增加汽車通行空間。

北台中好市多另周邊路幅較窄，包括敦富東街、敦富一街、敦富二街、敦富三街，道路雙側皆禁止臨停；此外，交通局也於敦富路、南興路、敦富一街、敦富二街、敦富三街及敦富東街豎立「人行道禁止停車」標誌，加強淨空人行道，以利行人通行。

交通局說，賣場開幕期間車流造成路口壅塞，將禁止松竹路雙向左轉，進場車輛須改從松竹路右轉至南興路沿軍福十九路，再接敦富路往北排隊進入賣場，周邊重要路口均配置員警與義交指揮交通，沿線並設導引標誌，請用路人遵循導引依序行駛。