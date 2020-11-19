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台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市豐原區一家關東煮店前晚被棄單近7千元，訂餐人卻稱「自己的帳號被盜了」。圖／張小姐提供
台中市豐原區一家關東煮店前晚被棄單近7千元，訂餐人卻稱「自己的帳號被盜了」。圖／張小姐提供

台中市豐原區一家關東煮店前晚被惡意棄單近7千元，外送員將餐送到指定地址，卻無人取餐，致電給訂餐人，訂餐人卻稱「沒有訂餐，自己的帳號被盜了」，經詢問豐原地區共有9家店受害，金額高達5萬餘元，讓業者嚇得直呼「以後不敢接這麼大單了！」

關東煮業者張小姐表示，本月17日晚間11點多，訂餐人共訂購35份199元的套餐，總共6965元，最後餐做好了，外送員送餐到訂餐地址，卻發現現場是一處空地正在蓋房子，也無人取餐，打電話詢問訂餐人，訂餐人卻表示沒有訂餐，自己的帳號被盜了。

當天送餐的外送員說，送餐到指定地點，發現還有4名外送員一樣在空地等待，就發現不對勁。

張小姐說，經詢問被棄單的店家共9家，每筆訂單2千元起跳，包括火鍋店被棄單5千多元，炸雞店3千多元，他們則最高近7千元，全部損失5萬多元，且都是同一個人訂餐。經過與外送平台聯繫，外送平台初步回覆會給予賠償，而訂購的食物則是給外送員分掉。

張小姐強調，「我們這種小店家，不像大間的連鎖公司，超過一個限額時可以再次確認，建議外送平台若是遇到大訂單能以刷卡方式先結帳，才不會再發生這種惡意棄單的情況，也避免浪費食物。」

台中市豐原區一家關東煮店前晚被棄單近7千元，訂餐人卻稱「自己的帳號被盜了」。圖／張小姐提供
台中市豐原區一家關東煮店前晚被棄單近7千元，訂餐人卻稱「自己的帳號被盜了」。圖／張小姐提供

外送員

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