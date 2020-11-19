社頭國中社區共讀站悅書館 打造在地打卡新地標

彰化縣社頭國中學校社區共讀站「悅書館」今天落成啟用，不對稱斜屋頂的新穎造型不僅跳脫傳統框架，周圍被靜謐樹木林蔭包圍，充滿濃濃文藝氣息；彰化縣長王惠美今天也視察朝興國小PU跑道，並肯定其推廣食農教育，和羽球隊特色發展。

社頭鄉又多了一個美美的地標打卡景點!社頭國中「學校社區共讀站悅書館」今天在縣長王惠美與社頭鄉長劉錦昌、社頭國中校長周昌憲等人主持下舉行落成啟用典禮。

王惠美說，這座圖書館外觀十分具有特色，由教育部及縣政府共補助二千多萬元興建，「悅書館」設有閱覽區、開放書架、小型會議室暨視聽區及戶外閱讀區等，提供師生及社區居民上課、討論、閱覽等功能，達到資源共享目標。縣府積極推動美感教育，美感校園環境營造也相當重要，希望讓學校進行各項設施優化時也能融入美學設計思維，讓「美感」自然而然地呈現在校園環境中。

社頭國中校長周昌憲表示，社區閱讀館的興建也是了卻多年來的心願，也能看出只要教育者用心付出，學生未來也將會回饋到教育界，形成正向循環。

王惠美今天也到社頭鄉朝興國小視察PU跑道，由於PU跑道已使用超過18年，跑道破損，影響運動安全，需要進行整修，王縣長當場指示教育處要儘快辦理。

朝興國小發展羽球，也積極與在地企業結合，羽球代表隊獲煒展國際企業及樺良公司提供訓練經費及器材，企業也結合在地產業設計「小小吳季剛」課程體驗，讓孩子能創新學習。