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赴台中招商 彰縣長王惠美：投資鹿港轉運站等於買1送2
彰化縣長王惠美今天下午在台中裕元花園酒店主持「民間參與鹿港轉運站BOT案」招商說明會時表示，歡迎企業踴躍投資，來投資等於買一送二。此案預估帶動民間投資18億元，並創造上百人就業機會，預計下個月正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。
今天參與說明會廠商包括國雄集團、允將建設、家樂福公司開發部、秀泰影城、柏文健康事業公司、彰客、員客、中鹿等企業代表等，與縣府人員等充分溝通。
王惠美說，鹿港轉運站BOT案招商規畫地下二層、地上十層，規畫轉運站、停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等，投資此案等於是買一送二，因為基地對面生態公園、體育場由政府維管，鄰近彰濱工業區、鹿港水五金產業專區、離岸風電等產業等高端企業遊客。
她指出，基地距離鹿港老街700公尺，鹿港每年觀光人潮達800萬人次，包括鹿港天后宮、龍山寺香火鼎盛，美食小吃、古蹟、傳統工藝，以及4位人間國寶，值得國際旅客深度旅遊；鹿港溪再現工程、鹿港捷運線規畫等重大建設前景可期，很適合引商投資。
財政部國有財產署專員林建民說，鹿港轉運站BOT案招商的土地，彰化縣有地占86％、國有財產署土地占14%，國有地藉由縣府招商得以活化，期待透過此案開發，帶動產業發展並活絡地方經濟，歡迎大家來彰化縣投資。
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