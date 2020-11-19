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彰化自然生態教育中心彩繪出現加拿大雁 專家批不專業
彰化縣自然生態教育中心有最美白色海豚屋之稱，今年8月宣布啟用，但有生態專家近日前往參觀，發現屋內彩繪不符合大肚溪口的樣貌，缺乏教育意義，對此彰化縣府城觀處指出，大廳彩繪規劃是以藝術方式呈現海的意象，並沒有給創作者特定主題，也不侷限彰化縣自然生態教育中心只能介紹彰化生態。
鳥類生態學博士蔡嘉陽近日到彰化縣自然生態教育中心，發現大廳彩繪有問題，他說，加拿大雁只會出現在北美，不會在台灣，卻被畫上牆面，大肚溪海岸也多為泥灘，卻畫成礁岩，伸港鄉被稱為招潮蟹的故鄉，但壁畫畫的卻是寄居蟹，「既然號稱是生態教育中心就需要對生態負責。」
蔡嘉陽表示，藝術雖然基於美感和個人意志來創作，但畫家、政府都需要正確的生態教育，民眾若參觀恐怕會被誤導，建議縣府若壁畫無法修改，未來安排解說人員時要詳加說明。
對此城觀處說，會採納各方建議，但當初並沒有將彰化縣自然生態教育中心設定為只介紹彰化生態的博物館，大廳彩繪讓創作者自由創作，呈現環境意象，也希望活用空間來推廣生態旅遊及觀光，就像台中科博館展覽的並非只有在地的科學知識，目前正與教育中心周邊的社區等討論，規劃推出旅遊行程，內部展出的內容還會再調整。
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