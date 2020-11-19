彰化自然生態教育中心彩繪出現加拿大雁 專家批不專業

彰化縣自然生態教育中心有最美白色海豚屋之稱，今年8月宣布啟用，但有生態專家近日前往參觀，發現屋內彩繪不符合大肚溪口的樣貌，缺乏教育意義，對此彰化縣府城觀處指出，大廳彩繪規劃是以藝術方式呈現海的意象，並沒有給創作者特定主題，也不侷限彰化縣自然生態教育中心只能介紹彰化生態。

鳥類生態學博士蔡嘉陽近日到彰化縣自然生態教育中心，發現大廳彩繪有問題，他說，加拿大雁只會出現在北美，不會在台灣，卻被畫上牆面，大肚溪海岸也多為泥灘，卻畫成礁岩，伸港鄉被稱為招潮蟹的故鄉，但壁畫畫的卻是寄居蟹，「既然號稱是生態教育中心就需要對生態負責。」

蔡嘉陽表示，藝術雖然基於美感和個人意志來創作，但畫家、政府都需要正確的生態教育，民眾若參觀恐怕會被誤導，建議縣府若壁畫無法修改，未來安排解說人員時要詳加說明。