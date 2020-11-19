揪出違法汙染源 台中明年成立「無人機科技稽查中隊」
科技日新月異，台中市靈活運用無人機查緝環境汙染，針對非法棄置廢棄物及露天燃燒，環保局將運用空拍機蒐證地形地貌變化，搭配遠端影像監控設備及警方路口監視器，掌握車輛犯罪行為及軌跡，明年要成立「無人機暨科技稽查中隊」，專責單位提升科技蒐證量能，積極查緝不法業者，維護環境品質。
環保局表示，今年已運用無人機結合遠端監控設備，在東區、南區、西屯區、烏日區、新社區、清水區等區域執行空拍作業，總計空拍15次，鎖定21處非法棄置點、14處露天燃燒點，逐一勘察過濾並針對重要路口架設遠端監視器，同時報請檢調機關指揮偵辦，鞏固犯罪事實及證據，有效查辦涉案人員及追究罪犯刑責，將不肖業者移送法辦。
環保局代理局長陳宏益指出，強化無人機及科技器材運用，「無人機暨科技稽查中隊」透闊科技蒐證量能，加強環保查緝，杜絕廢棄物隨意棄置，非法棄置汙染環境，也需面對刑責及罰鍰。
環保局說，環保署2017年修訂「廢棄物清理法」加重罰鍰及罰金上限，非法棄置涉及刑責部分，罰金最高1500萬元，若致人於死、重傷及危害人體健康最重可罰3000萬元，行政罰鍰最重可處1000萬元。
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