壁畫內容被指有誤 彰化自然生態中心：僅傳達意象

彰化縣自然生態教育中心大廳壁畫，有專家發現部分內容以生態教育角度來看有錯誤。彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，主要是傳達意象，壁畫內容不會讓民眾誤解。

位於彰化伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心日前開幕，開放民眾參觀，不過長期在彰化西南沿海研究水鳥生態的前彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽卻發現，生態教育中心大廳的壁畫內容有錯。

蔡嘉陽接受媒體電話訪問時說，壁畫畫的水鳥是加拿大雁，加上寄居蟹以及岩礁海岸，但台灣不是加拿大雁的活動範圍，如果有加拿大雁出現，大多是迷鳥；而伸港鄉被稱為招潮蟹的故鄉，但壁畫畫的卻是寄居蟹，且彰化沿海大多是泥灘地，而非畫裡的岩礁海岸。

蔡嘉陽指出，生態教育中心的目的是推廣自然生態教育知識，壁畫卻傳達錯誤的內容，民眾如果進入參觀恐怕會被誤導；他建議，如果壁畫內容無法更正，未來安排解說人員時，解說員要跟民眾說明清楚。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬回應說，大廳中的壁畫主要是在傳達意象，且自然生態教育中心除了可以介紹彰化的自然生態外，也能介紹其他生態知識，像是台中市的國立自然科學博物館展出的也不會只有跟台中市相關的科學知識，壁畫不會讓民眾誤解。

田飛鵬指出，正在和教育中心周邊的社區等討論，合作規劃推出旅遊行程，到時候生態教育中心內部展出的內容還會再調整，外界有好的建議，他們都會採納。

彰化縣自然生態教育中心因外牆為白色，被稱為白色海豚屋；根據彰化縣政府旅遊資訊網的資料，生態教育中心位於彰化縣國家級濕地-大肚溪口重要濕地旁，動植物非常豐富，常見鳥類以大杓鷸、黑腹濱鷸、東方環頸鴴、小燕鷗為主，偶爾可以觀察到瀕臨絕種的種類如黑面琵鷺等。