台中國中普及化籃球決賽18所國中參賽 明道中學奪冠

台中國中普及化籃球賽由東峰國中和台中市體育總會籃球委員會共同承辦。昨天在台中東山高中展開決賽，18所國中在校內進行初賽，選出代表學校參賽的班級，並進行分區複賽，決賽最終由明道中學榮獲冠軍、福科國中拿下亞軍、居仁國中及崇倫國中獲得季軍及殿軍。

台中市教育局表示，這次比賽由福科、豐南、中港、光榮、新社、成功、華盛頓、居仁、沙鹿、神岡、公明、崇倫、光正、大業、明道、龍津、東山及東新國中等18所學校參加，選手們在比賽過程中發揮團隊合作精神，展現平日練習成果。

教育局今年上學期在國中階段，也規劃大隊接力活動，落實學校普及化運動、增進學生身心健康、培養團隊合作精神，並鼓勵學生多運動，養成運動習慣。