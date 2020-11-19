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捕捉今年最後美麗身影 彰化二林美人樹親子搶拍照寫生
彰化縣擁有全台最大花卉與苗木產地，花季接力上場，二林地區蕎麥花即將盛開，美人樹花季近尾聲，許多民眾趕在最後半個月花開，在美人樹花下拍照和作畫，畫面美不勝收。
南彰有多條道路種植美人樹當作行道樹，北斗鎮河濱公園、二林工商太平路和斗苑路都有數棵到十多棵美人樹，花開時節就成為網路熱門景點，地處偏遠的香田國小旁儒林路美人樹逾一公里，能見度不如市區行道樹，但粉紅花海景色可與日本春櫻媲美。
在二林地區育德、美豐等國小指導美術的新住民老師王莉，帶著孩子到儒林路美人樹下寫生，觀察下垂樹枝和花瓣的線條，用畫紙與彩筆記錄今年花季的最後美麗倩影。
香田國小在美人樹花季舉辦社區清潔活動和路跑，二年級小朋友「靖橙」說，很熟悉社區的一切，能為社區打掃，心裡很高興，每當放學時候她的外婆來接她，一起走在美人樹下，看著滿滿的花朵，覺得好漂亮又好幸福，所以她的家人到美人樹下拍全家福，
香田國小校長鄭培華說，香田國小美人樹很適合親子旅遊與情侶拍照，學校師生努力做好環境清潔，希望能提供遊客一處友善的賞花環境。
周邊的二林蕎麥也將開花，二林鎮公所和鎮農會等單位將從這個周休二日開始，一連兩個周休二日舉辦免費蕎麥麵手作DIY，本月23日前受理報名蕎麥田寫生比賽，歡迎民眾本月29日前到二林鎮參加二林蕎麥文化季，到蕎麥花田拍美照。
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