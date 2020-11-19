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台中五權地下道拆鐵路舊橋 11月23日起封路至明年4月

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路。圖／台中市建設局提供
台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路。圖／台中市建設局提供

台中鐵路高架化後，台中市建設局啟動都市縫合，陸續進行5處地下道填平工程。橫跨台中市西、南區的五權路地下道填平工程9月21日開工，原採施工不封路，但因鐵橋、陸橋拆除作業危險性高，須分階段施工，遠設局宣布11月23日起全線封閉至明年4月底，只保留便道供當地住戶通行。

建設局長陳大田說，11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路，部分公車站牌同步調整停靠位置，配合現場交管人員指揮及告示牌引導。

施工封閉時程：五權路（三民路一段~復興路三段）11月23日至明年3月26日，影響 23、89、102、281路公車。建國北路（公館路~三民路一段）11月23日至明年4月25日。建國南路（復興園路~三民路一段）11月23日至3月26日， 影響 242路公車，民眾搭乘的原停靠站會改至附近其他地點。

建設局表示，鐵橋、陸橋拆除危險度高，需要分階段拆除，拆除後同時建置寬頻管道、進行地下道回填。五權路地下道封閉期間，建議用路人利用國光路、學府路、美村路、忠明南路改道，避免交通衝擊。

另建國南北路封閉期間替代路線，往烏日高鐵方向，建議用路人利用公館路→自由路→三民路→建國南北路改道通行；往台鐵台中站方向，可利用三民路→復興路→學府路→建國南北路改道通行。封閉路段及詳細改道資訊可至建設局網站：查詢

建設局表示，五處地下道填平工程，今年已啟動4座，北屯區太原路、豐原區圓環北路、東區建成路地下道皆已開放全線通車；即將進行第2階段施工的五權地下道完工後，可大幅改善西南區長期受地下道隔閡的交通不便，加上雨水下水道及寬頻管道建置，有助提升區域整體發展及生活品質。

台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路。圖／台中市建設局提供
台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路。圖／台中市建設局提供
台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路。圖／台中市建設局提供
台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路。圖／台中市建設局提供
台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路，部分公車站牌同步調整停靠位置。圖／台中市建設局提供
台中市五權地下道11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路，部分公車站牌同步調整停靠位置。圖／台中市建設局提供

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