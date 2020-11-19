台中五權地下道拆鐵路舊橋 11月23日起封路至明年4月

台中鐵路高架化後，台中市建設局啟動都市縫合，陸續進行5處地下道填平工程。橫跨台中市西、南區的五權路地下道填平工程9月21日開工，原採施工不封路，但因鐵橋、陸橋拆除作業危險性高，須分階段施工，遠設局宣布11月23日起全線封閉至明年4月底，只保留便道供當地住戶通行。

建設局長陳大田說，11月23日至明年4月25日將拆除五權地下道鐵路舊橋、建國南北路橋，全面封閉五權路及建國南北路，部分公車站牌同步調整停靠位置，配合現場交管人員指揮及告示牌引導。

施工封閉時程：五權路（三民路一段~復興路三段）11月23日至明年3月26日，影響 23、89、102、281路公車。建國北路（公館路~三民路一段）11月23日至明年4月25日。建國南路（復興園路~三民路一段）11月23日至3月26日， 影響 242路公車，民眾搭乘的原停靠站會改至附近其他地點。

建設局表示，鐵橋、陸橋拆除危險度高，需要分階段拆除，拆除後同時建置寬頻管道、進行地下道回填。五權路地下道封閉期間，建議用路人利用國光路、學府路、美村路、忠明南路改道，避免交通衝擊。

另建國南北路封閉期間替代路線，往烏日高鐵方向，建議用路人利用公館路→自由路→三民路→建國南北路改道通行；往台鐵台中站方向，可利用三民路→復興路→學府路→建國南北路改道通行。封閉路段及詳細改道資訊可至建設局網站：查詢。